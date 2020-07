Doğal havuzların eski günlerine kavuşması bekleniyor

<br>Alparslan ÇINARYücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kendiliğinden oluşan doğal havuzlar her yıl binlerce tatilci tarafından ziyaret edilirken, koronavirüs tedbirlerinden sonra sessizliğe büründü. Turizmin hareketlenmesinin ardından doğal havuzların da kalabalık görüntüsüne kavuşması bekleniyor.<br>Muz üretiminde önemli merkezlerden biri olan ve son yıllarda tropikal meyve üretimiyle 'Tropikal meyve üssü' olarak anılmaya başlanan Gazipaşa, doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Antalya'nın en doğusunda bulunan, kent merkezinden 180 kilometre uzaklıktaki ilçe, sakin ve gürültüden uzak olması nedeniyle 'sessiz cennet' olarak da anılıyor. <br>Keşfedilmemiş koylarıyla dikkati çeken ilçedeki Koru sahilinde kendiliğinde oluşan doğal havuzlar görenlerin beğenisini topluyor. Doğal havuzları tepeden kuş bakışı görebilme imkanı sunan terasa çıkan yerli ve yabancı çok sayıda tatilci ile ilçe halkı, buradan çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Deniz kıyısında kendiliğinden oluşan ve görsel güzellik sunan doğal havuzlar her yıl binlerce tatilci tarafından ziyaret ediliyor.<br>Derinliğinin üç kademeden oluşması nedeniyle yüzme bilmeyen küçük çocukların dahi bu doğal havuzlarda suya girebilme imkanı bulması nedeniyle özellikle çocuklu aileler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında izole yaşamın tercih edilmesi ve kısıtlamalar nedeniyle bu yıl önceki yıllar kadar ilgi görmeyen doğal havuzlar, kısıtlamaların kaldırılması ve turizmin hareketlenmesiyle eski kalabalık görüntüsüne kavuşmayı bekliyor.<br>Ailesiyle birlikte doğal havuza gelen Ayşe Özdemir (31), doğal havuzların çok derin olmaması nedeniyle çocuklarının rahat bir şekilde suya girebildiğini söyledi. Geçen yıl doğal havuzların çok kalabalık olduğunu anlatan Özdemir, "Çoğu zaman boş yer bulamadığımız için geri dönerdik. Şimdilerde koronavirüs nedeniyle boş kaldı. Eşi benzeri olmayan bir yer" dedi.<br>Emre Özdemir ise doğal havuzların her zaman olduğu gibi kalabalık günlerine kavuşacağı günü beklediğini ve o kalabalık günleri çok özlediğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Gazipaşa Alparslan ÇINARYücel BULUT<br>2020-07-04 08:01:42<br>

