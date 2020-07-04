Bal kabağı hasatı sancılı başladı Korona sebebiyle otellere ve restoranlara verilemeyen bal kabağı yeni pazarlar arıyor Geçtiğimiz yıl kilosu 4 ile 8 lira arasında değişen bal kabağı 2 liradan alıcı bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bal kabağı hasatı sancılı başladı Korona sebebiyle otellere ve restoranlara verilemeyen bal kabağı yeni pazarlar arıyor Geçtiğimiz yıl kilosu 4 ile 8 lira arasında değişen bal kabağı 2 liradan alıcı bekliyor

İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde Ocak ayında dikilen bal kabağının hasatı başladı. Daha çok otel ve restoranlara verilen bal kabağı, bu yıl Korona sebebiyle üreticin elinde kaldı. Hasatı bir süre bekletip yetiştirdikleri bal kabağını sıcaktan etkilenmemesi için üzerini kartonla örterek önlem alan üretici, tamamen olgunlaşan bal kabaklarını ile tarladan alıp istifledi. Üreticiler, gözü gibi baktıkları ürünlerinin geçen yıl 48 lira arasında satıldığını, bu yıl ise 2 liradan bile alıcı bulamamaktan dert yandı. Otellerin kapalı olması, lokantaların yeni açılması çiftçiyi de derinden etkiledi.

Bal kabağı hasatı sancılı başladı Korona sebebiyle otellere ve restoranlara verilemeyen bal kabağı yeni pazarlar arıyor Geçtiğimiz yıl kilosu 4 ile 8 lira arasında değişen bal kabağı 2 liradan alıcı bekliyor

Antalya’nın Serik ilçesinde Ocak ayında dikilen bal kabağının hasatı başladı. Daha çok otel ve restoranlara verilen bal kabağı, bu yıl Korona sebebiyle üreticin elinde kaldı. Hasatı bir süre bekletip yetiştirdikleri bal kabağını sıcaktan etkilenmemesi için üzerini kartonla örterek önlem alan üretici, tamamen olgunlaşan bal kabaklarını ile tarladan alıp istifledi. Üreticiler, gözü gibi baktıkları ürünlerinin geçen yıl 48 lira arasında satıldığını, bu yıl ise 2 liradan bile alıcı bulamamaktan dert yandı. Otellerin kapalı olması, lokantaların yeni açılması çiftçiyi de derinden etkiledi.
Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde bal kabağı üreticisi Emine Kayış, "Bu sene kabak hasatlarına başladık. Ocak ayında ektiğimiz kabakları, büyüyünce havalar biraz ısınınca dışarı alıyoruz. Kendi başına suyunu gübresini veriyoruz aynı karpuza verilen gübreler gibi ilaçlardan. Kendiliğinden 23 tane tutuyor orada büyüyor. Kızarmaya elverişli olduğu zaman üzerlerine gölge yapıyoruz kartonlardan. Sıcaklardan etkilenmemesi yani sıcaklardan pişmemesi için topluyoruz. Tabi ki bu sene korona virüs nedeniyle satışlar iyi olmadığı için ağacımızın dibinde kaldı. Lokanta ve otellere veriyorduk. Otellerde maket olarak alıyorlardı, lokantalarda tatlı yapmak için alıyorlardı. Biz de tatlılarını yapıyoruz. Geçen yıl kilosu 48 lira arasında gidiyordu. Bu sene 2 liraya gidiyor. Daha doğrusu alan yok. Bu sezon 1015 ton arasında oldu ama korona virüs nedeniyle kaldı diyebiliriz” diye konuştu.
Emine Kayış’ın kaynanası Fatma Kayış ise kabak tatlısı yaparak hem tarifini verdi hem de evlerden eksik edilmemesi çağrısında bulundu. Kayış, "Kabaklarımızı tarlada yetiştiriyoruz. 3 kg olan bir kabağı kıydım. 3 kg şeker attıktan sonra 3 saat bekletiyorum. Ocakta ateşi yaktıktan sonra kıvamı gelinceye kadar kaynatıyorum tam oluşuncaya kadar kapatıyorum. Ondan sonra balkonda üstüne tülbent ile örtüyorum. Kıvamını alıyor, güzel oluyor. Daha sonra üstüne fındığını fıstığını tahinini döküyorum. Afiyetle servis yapıyorum" dedi.
Bal kabaklarının insana şifa verdiğini belirten 70 yaşındaki Kayış, “Bal kabağı, her derde şifadır. Onları def eder. Çok faydalıdır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya’da hortum toptancı halinde ortalığı birbirine kattı Dev şemsiyeler otomobillerin üzerine düştü, ortalık savaş alanına döndü Vatandaşların ölümden döndüğü o anlar güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Antalya’da hortum toptancı halinde ortalığı ...
'Halk Et'in 3 şubesinde 203 ton et satışı yapıldı
YEREL HABERLER 'Halk Et'in 3 şubesinde 203 ton et satışı yapıldı
Falezkondu kirliliği geri döndü
YEREL HABERLER Falezkondu kirliliği geri döndü
Güvenli Turizm Sertifikalı otel sayısı 500'ü aştı
YEREL HABERLER Güvenli Turizm Sertifikalı otel sayısı 500'ü aştı
Defineciler 2 bin yıllık eserleri parçaladı
YEREL HABERLER Defineciler 2 bin yıllık eserleri parçaladı
Doğal havuzların eski günlerine kavuşması bekleniyor
YEREL HABERLER Doğal havuzların eski günlerine kavuşması bekleniyor
Türkiye'nin mantar merkezi: Korkuteli
YEREL HABERLER Türkiye'nin mantar merkezi: Korkuteli
Hasar gören yolcu uçağı, hurdalıkta alıcı bekliyor
YEREL HABERLER Hasar gören yolcu uçağı, hurdalıkta alıcı bekliyor
Avrupa Güzeli, film çekimi için Antalya'da
YEREL HABERLER Avrupa Güzeli, film çekimi için Antalya'da
Bademcik ameliyatından sonra bitkisel hayata giren minik kızın yaşam mücadelesi 14 aydır bitkisel hayatta olan 3,5 yaşındaki Sevgi’nin ailesinden yardım çığlığı Hastanede kesmek istedikleri kızının saçını kestirmedi, her gün kendi tarıyor Anne Seval Önal: "Kızımın saçlarını hiç kestirmedim, yoğun bakımda kestirmek istediler. Kızım taratmazdı ama saçlarını şimdi ben tarıyorum"
YEREL HABERLER Bademcik ameliyatından sonra bitkisel hayata giren ...
F-16'lar, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör yuvalarını vurdu
YEREL HABERLER F-16'lar, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör ...
Aytemiz Alanyaspor, Ankara yolcusu
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Ankara yolcusu
Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye, İngiltere ve Macaristan güvenli ülke listesinde” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ortak basın toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İngiltere de seyahat uyarısının kaldırıldığı 59 ülkeyi açıkladı. Türkiye de bunların içinde" "Her ülke kendi vatandaşının sağlığını düşünmek durumunda ama objektif kriterler ortaya konulduğu zaman Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu açıklıyor"
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye, İngiltere ve Macaristan ...
Tayini çıkan Hakimlerden Kaymakam Çimşit'e veda ziyareti
YEREL HABERLER Tayini çıkan Hakimlerden Kaymakam Çimşit'e veda ...
Alanyaspor'da sponsorluk anlaşması
YEREL HABERLER Alanyaspor'da sponsorluk anlaşması
Kırmızı ışıktaki bekleyen araca arkadan çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıktaki bekleyen araca arkadan çarptı: 5 ...
Ünlü DJ tanıtım için Alanya’da
YEREL HABERLER Ünlü DJ tanıtım için Alanya’da
İhlas Mağazası Antalya’da ilk şubesini açtı
YEREL HABERLER İhlas Mağazası Antalya’da ilk şubesini açtı
Antalya’da alkollü sürücü kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da alkollü sürücü kazası: 1 yaralı
Alanyaspor, Corendon ile reklam anlaşması yaptı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Corendon ile reklam anlaşması yaptı
Antalyaspor, Başakşehir karşısında seriyi devam ettirmek istiyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, Başakşehir karşısında seriyi devam ...
Rektör Ünal Manavgat'ta incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Rektör Ünal Manavgat'ta incelemelerde bulundu
Kepez’e hizmet edenlerin isimleri caddelerde yaşayacak
YEREL HABERLER Kepez’e hizmet edenlerin isimleri caddelerde ...
Asker uğurlama töreninde dehşete düşüren görüntülere ceza yağdı Silahların art arda ateşlendiği sosyal mesafeden uzak konvoya 13 bin 851 lira ceza
YEREL HABERLER Asker uğurlama töreninde dehşete düşüren görüntülere ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X