Manavgat'ta orman yangını (1)

Aslan için yerleştirilen fotokapanlara ne takıldı?

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<br>Namık Kemal KILINÇMithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Taşağıl mahallesinde orman yangını çıktı.<br>Manavgat'ın Taşağıl mahallesi Karakaya mevkiinde seralara yakın bölgede bugün saat 12.00 sıralarında orman yangını başladı. Yangına havadan uçak ve helikopter, yerden de Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler tarafından müdahale ediliyor.<br>Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Namık Kemal KILINÇMithat ABAKAN<br>2020-07-04 13:13:01<br>

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