Manavgat'ta orman yangını (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI<br>Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangınına 45 yangın söndürme görevlisi ve 15 arazözle müdahale edildi. Yangının iç kısımlarına ise 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı müdahale etti. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin de çalışmaları yerinde incelediği orman yangını, 1,5 saatlik çalışma sonucu büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Namık Kemal KILINÇMithat ABAKAN<br>2020-07-04 13:45:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.