Kumluca'da orman yangını

<br>Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü.<br>Yangın, Kumluca'ya bağlı İncircik Mahallesi, Toptaş Sulama Suyu Göleti yakınındaki ormanlık alanda saat 14.15 sıralarında çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 22 arazöz, 3 dozer, 60 orman işçisi, 8 teknik eleman karadan, 4 helikopter, 1 uçak da havadan müdahalede bulundu. Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda yangın saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 4 hektarlık ormanlık alan hasar gördü.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI<br>2020-07-04 16:35:32<br>
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