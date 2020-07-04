Antalya'da otomobil hurdaya döndü: 1 ölü,1 yaralı Kamyon ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde KorkuteliNaldöken karayolunda meydana geldi. Antalya'dan Bozova istikametine giden Muhammet Alkan (63) idaresindeki 07 RC 133 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muhammet Ö. (41) yönetimindeki 07 RE 454 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Alkan, olay yerinde yaşamını yitirirken, kamyon sürücüsü Muhammet Ö. yaralandı. Kaza sonrası TOFAŞ Doğan model otomobil hurdaya dönerken, kamyon ise tarlaya yuvarlandı. Alkan'ın cenazesi, otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Muhammet Alkan’ın otomobilin içerisinde alkol şişesi olduğu görüldü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.