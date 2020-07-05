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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir: 0-2

DHA

Süleyman EKİN / ANTALYA, (DHA)STAT: Antalya HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin Kudryashov, Ersan Gülüm (Dk.57 Celustka), Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Fredy (Dk.45 Chico), Sinan Gümüş, Amilton, Ufuk Akyol, Podolski (Dk.71 Gustavo Blanco), Jahoviç MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok Martin Skrtel, Junior Çaiçara, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Berkay Özcan (Dk.80 Gökhan İnler), Fredik Gulbrandsen (Dk.59 Robinho), Enzo Crivilli, İrfan Can Kahveci (Dk.90 Elia), Mehmet Topal, Demba Ba (Dk.90 Ponck) GOLLER: Dk.71 Demba Ba, Dk.90+6 Elia (Medipol...

Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir: 0-2

<br>Süleyman EKİN / ANTALYA, (DHA)STAT: Antalya<br>HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen<br>FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin Kudryashov, Ersan Gülüm (Dk.57 Celustka), Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Fredy (Dk.45 Chico), Sinan Gümüş, Amilton, Ufuk Akyol, Podolski (Dk.71 Gustavo Blanco), Jahoviç<br>MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok Martin Skrtel, Junior Çaiçara, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Berkay Özcan (Dk.80 Gökhan İnler), Fredik Gulbrandsen (Dk.59 Robinho), Enzo Crivilli, İrfan Can Kahveci (Dk.90 Elia), Mehmet Topal, Demba Ba (Dk.90 Ponck)<br>GOLLER: Dk.71 Demba Ba, Dk.90+6 Elia (Medipol Başakşehir)<br>SARI KARTLAR: Jahoviç (Fraport TAV Antalyaspor) Alexandu Epureanu, Martin Skrtel (Medipol Başakşehir)Süper Lig 30'uncu hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Medipol Başakşehir´e 2-0 yenildi. Karşılaşma koronovirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı.<br>9´uncu dakikada sol kanattan gelişen atakta, ceza alanı içinde topla buluşan Podolski, sol ayağı ile sert vurdu. Kaleci Mert Günok´un yumrukladığı top ceza alanına geri döndü. Dönen topu takip eden Sinan Gümüş´ün şutu defansın ayak koyması ile kornere çıktı.<br>23´üncü dakikada yüzde 64´ü bulan nemden dolayı maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu su molası verdi.<br>30´uncu dakikada Demba Ba´nın ceza alanı içinden sert şutu üstten auta gitti.<br>42´nci dakikada Enzo Crivilli´nin ceza alanı dışı sol çaprazından sert şutu kaleci Boffin´in solundan dışarıya çıktı.<br>45+4´ncü dakikada ceza alanı içinde topu önünde bulan Jahoviç´in sert şutu yandan auta gitti.<br>İlk yarı golsüz sona erdi.<br>50´nci dakikada Enzo Crivilli´nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan İrfan Kahveci´nin sert şutunu kaleci Mert Günok yumrukladı. Meşin yuvarlak ceza alanına geri döndü.<br>56´ncı dakikada Gael Clichy sol kanattan getirdiği topu ceza alanı içindeki Demba Ba´ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşu üstten auta çıktı.<br>60´ncı dakikada Medipol Başakşehir, İrfan Can kahveci ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullandı. Ceza alanı içine düşen topa Enzo Crivilli´nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.<br>65´nci dakikada oyunda ikinci kez su molası verildi.<br>71´inci dakikada Antalyaspor ceza alanında yaşanan hava topu mücadelesinde, meşin yuvarlağı önünde bulan Demba Ba´nın vuruşunda top arka direkten ağlara gitti: 0-1.<br>83´üncü dakikada Ufuk Akyol´un ceza sahası dışından sert şutu kaleci Mert Günok´tan geri döndü.<br>90+4´üncü dakikaka Gökhan İnler´in pasında Enzo Crivilli topu boş kale yerine üstten auta gönderdi.<br>90+6´ncı dakikada Enzo Crivilli sol kanattan ceza sahasına girer girmez topu Elia´ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.<br>Maçı Medipol Başakşehir 2-0 kazanarak lig liderliğini sürdürdü.DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN<br>2020-07-04 23:16:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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