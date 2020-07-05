Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

DHA

Okan Buruk: Yolumuz açık Tamer Tuna: Maçın kırılma anı atamadığımız pozisyondan sonraydıSüleyman EKİN / ANTALYA, (DHA) Süper Lig´in 30´uncu hafta maçında lig lideri Medipol Başakşehir, 11 haftadır yenilmeyen Fraport TAV Antalyaspor´u 2-0 yendi. Karşılaşma sonrası iki teknik direktör maçı değerlendirdi. Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, zor bir maç olduğuna belirterek, "Şampiyon adayı ve lig lideri karşısında sıcak hava ile nemin yüksek olduğu bir günde zor bir maç oynadık" dedi. İki takım oyuncularının da yüksek seviyede futbol ortaya koyduklarını belirten Tamer Tuna, "Bizim 11 maçta...

Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

<br>Okan Buruk: Yolumuz açık<br>Tamer Tuna: Maçın kırılma anı atamadığımız pozisyondan sonraydıSüleyman EKİN / ANTALYA, (DHA) Süper Lig´in 30´uncu hafta maçında lig lideri Medipol Başakşehir, 11 haftadır yenilmeyen Fraport TAV Antalyaspor´u 2-0 yendi. Karşılaşma sonrası iki teknik direktör maçı değerlendirdi.<br>Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, zor bir maç olduğuna belirterek, "Şampiyon adayı ve lig lideri karşısında sıcak hava ile nemin yüksek olduğu bir günde zor bir maç oynadık" dedi. İki takım oyuncularının da yüksek seviyede futbol ortaya koyduklarını belirten Tamer Tuna, "Bizim 11 maçta kaybetmemek serimiz vardı. Bunu devam ettirmek istiyorduk. 70´inci dakikaya kadar ortaya koyduğumuz futbolla bunu gerçekletirdik. Golü atanın önde olacağı bir maçtı. Maalesef girdiğimiz pozisyonlarda bunu gerçekleştiremedik. Futbolcularımız alt sıralarındaki takımımızı son 11 maçta oldukça başarılı bir performansla üst sıralara taşıdı" diye konuştu.<br>İyi futbolun sonucunu alamadıklarını da ifade eden Tuna, konuşmasını şöyle sürdürdü:<br>"Podolski'nin pozisyonu maçın kaderini etkiledi. Antalyaspor sergilediği ve geliştirdiği futbolla mücadelesini en üst seviyeye taşımak istedi. Maçın kırılma anı maalesef atamadığımız pozisyondan sonraydı. Kalan 4 maçta oyunumuzu geliştirerek gelecek senenin planlarını yapacağız. Matematiksel olarak ligde kalacak puanı toplayarak sezonu bitirmek istiyoruz."<br>OKAN BURUK: YOLUMUZ AÇIK<br>Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise bugünkü maça kazanmak için çıktıklarını ve hedeflerine ulaştıklarını söyledi. Oyuncularının istediklerini bugün sahaya yansıttığını ifade eden Okan Buruk, "Zorlu haftalardayız. Özellikle Antalyaspor deplasmanının çok zorlu geçeceğini biliyorduk. Çünkü rakibimiz ligin ikinci yarısının en başarılı takımlarından biriydi. Bugün ilk kez yenilgi aldılar. Böylesi bir deplasmanda kazanmak önemli. Ayrıca bugün inanılmaz bir nem vardı. Oyunumuzu etkiledi. Maçın başından sonuna kadar hem oynayan, hem pas yapan, atak geliştiren, golü arayan bir takımdık. Rakip oyunun belli bölümlerinde iyi kapandı ve iki üç tane etkili gol şansı buldular" şeklinde konuştu.<br>Maçın genelinde birkaç şut dışında rakibe büyük pozisyon vermediklerinin altını çizen Okan Buruk, "Günün sonunda kazanan takımdık. Bu kadar kritik ve zor şartlarda kazanmalarından dolayı futbolcularımı kutluyorum. Yolumuz açık. Bugün kazanmak bizim için psikolojik anlamda önemliydi. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Tamer Tuna'nın açıklamaları<br>Okan Buruk'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN<br>2020-07-05 00:14:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının ...
Tuna: "11 maç sonra kaybetmek kötü" Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "11 maç sonra kaybetmek kötü" "İstediğimiz sonucu elde edemedik, Podolski’nin sakatlığı maçın kaderini etkiledi"
YEREL HABERLER Tuna: "11 maç sonra kaybetmek kötü" Fraport TAV ...
Okan Buruk: "Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz" Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: "Yolumuz açık, Galatasaray maçının ardından kazanmak bizim için çok önemliydi"
YEREL HABERLER Okan Buruk: "Yolumuza emin adımlarla devam ...
Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir (EK ...
Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir: 0-2
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir: 0-2
Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 ...
Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir (EK ...
Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 ...
Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir ...
Korkuteli'de otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Korkuteli'de otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 ...
Antalya'da otomobil hurdaya döndü: 1 ölü,1 yaralı Kamyon ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da otomobil hurdaya döndü: 1 ölü,1 ...
Kumluca'da orman yangını
YEREL HABERLER Kumluca'da orman yangını
Antalya'da orman yangını Bir uçak ve 4 helikopterin müdahale ettiği yangında 4 hektarlık orman arazisi zarar gördü
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını Bir uçak ve 4 helikopterin ...
Acemi hırsızın güldüren o anları Çalmak istediği motosikleti 2 kez düşürdü ama vazgeçmedi Sahibi, rahmetli babasından yadigar kalan motosikletine uzun uğraşlar sonucu kavuştu
YEREL HABERLER Acemi hırsızın güldüren o anları Çalmak istediği ...
Manavgat'ta orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'ta orman yangını/ Ek fotoğraflar
Siyah maske çenesinin altında, denize girdi
YEREL HABERLER Siyah maske çenesinin altında, denize girdi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Ukrayna ve Türkiye birlikte çok fazla şey yapıyorlar" Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Antalya'da Kültür parkı açılışı yaptı
YEREL HABERLER Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Ukrayna ve Türkiye ...
Hortum pazar şemsiyesini böyle uçurdu
YEREL HABERLER Hortum pazar şemsiyesini böyle uçurdu
Manavgat'ta orman yangını (2)
YEREL HABERLER Manavgat'ta orman yangını (2)
Ukraynalı Bakan Antalya'da park açtı
YEREL HABERLER Ukraynalı Bakan Antalya'da park açtı
Manavgat'ta orman yangını 1 uçak, 3 helikopterin müdahale ettiği yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Manavgat'ta orman yangını 1 uçak, 3 helikopterin ...
Manavgat'ta orman yangını (1)
YEREL HABERLER Manavgat'ta orman yangını (1)
Sokak ortasında babasının annesini öldürmesine tanık oldu
YEREL HABERLER Sokak ortasında babasının annesini öldürmesine tanık ...
Antalya'da kedileri besleyen hayvansevere tavlalı saldırı iddiası Besleme yaptığı kulübe koku yaptığı gerekçesiyle bir hayvansever, kişi kişinin tavlalı saldırısına uğradı Yerde darp edilen hayvansever saldırganların elinden güçlükle kurtulup, darp raporu aldı ve polis merkezine şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Antalya'da kedileri besleyen hayvansevere tavlalı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X