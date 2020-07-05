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Elmalı'da lavanta şöleni

DHA

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde, 700 dönüm alanda üzüm bağları bulunan şirket, 10 dönümlük alanda kurduğu lavanta bahçesiyle bağ bozumu turizmine lavanta turizmini de ekledi. Lavantalar, mor renkleriyle görsel güzellik oluşturuyor. Elmalı'da 21 yıldır bağcılık sektöründe faaliyet gösteren Tarık Özkan ile oğulları Burak ve Doruk Özkan tarafından kurulan Likya Bağları şirketi, 2 yıl önce deneme amaçlı 2 türden oluşan 10 dönümlük lavanta bahçesi kurdu. Bu yıl 3 yaşına giren lavantalar, Elmalı'yı mora bürüdü. Eylülekim aylarında bağ bozumu turizmiyle yerli ve yabancı...

Elmalı'da lavanta şöleni

<br>Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde, 700 dönüm alanda üzüm bağları bulunan şirket, 10 dönümlük alanda kurduğu lavanta bahçesiyle bağ bozumu turizmine lavanta turizmini de ekledi. Lavantalar, mor renkleriyle görsel güzellik oluşturuyor.<br>Elmalı'da 21 yıldır bağcılık sektöründe faaliyet gösteren Tarık Özkan ile oğulları Burak ve Doruk Özkan tarafından kurulan Likya Bağları şirketi, 2 yıl önce deneme amaçlı 2 türden oluşan 10 dönümlük lavanta bahçesi kurdu. Bu yıl 3 yaşına giren lavantalar, Elmalı'yı mora bürüdü. Eylülekim aylarında bağ bozumu turizmiyle yerli ve yabancı binlerce misafirin ağırlandığı bölgedeki ekoturizm süresi, lavanta üretimiyle haziran sonundan ağustos ortalarına kadar 4-5 aya çıkacak.<br>LAVANTA VE BAĞ BOZUMU KONSEPTİ<br>Lavanta üretimine 10 dönümde deneme amaçlı başladıklarını belirten şirketin Yönetim Kurulu üyesi Burak Özkan, bir kısmının 'intermedia' denilen ve daha çok Isparta'da yetiştirilen cins, bir kısmının da 'Angustifolia' cinsi yağ oranı yüksek Bulgaristan ve Fransa'da yetiştirilen tür olduğunu söyledi. Amaçlarının bağ konsepti ile lavanta konseptini bir araya getirmek olduğunu belirten Özkan, "Bağ bozumu için eylülekim aylarında çok yoğun yerli ve yabancı misafir alıyoruz. Temmuzağustos aylarını da lavanta ile doldurarak yaz dönemini 45 aya çıkarmış olduk" diye konuştu. <br>LAVANTALAR YENİ TANINIYOR<br>Tarımla turizm ve sanayisini birleştirerek 'agro' turizm yaptıklarını anlatan Burak Özkan, "Bunlardan da butik bir marka yaratıp küçük üretimlerle kozmetik ürünleri çıkaracağız. Elmalı'da 15 Haziran'dan itibaren lavantalar açmaya başlıyor. Temmuz ayında çok güzel, ağustos başlarında da hasat ediliyor. Şu an lavantalarımız 3 yaşında. Lavantada turistik geziler için daha yeni tanınıyoruz ama bağlar için gelen misafirlerimiz lavantaya da gelip fotoğraf çektiriyor" dedi.<br>Lavantanın yağını çıkarmak için distilasyon (damıtma) ünitesi kurduklarını kaydeden Özkan, "Ruhsat için Sağlık Bakanlığı'na müracaatlarımızı yapıyoruz. Kozmetik ürünler geliştiriyoruz ve geliştireceğiz. Üzüm çekirdeği yağıyla lavanta yağının bir araya gelmesinden doğan sinerji ile Ar-Ge çalışmalarımız var ve bundan kozmetik ürünler yapacağız. Ayrıca papatya, melisa, kantaron gibi tıbbi aromatik bitkiler yetiştirip yağından faydalanacağız. Lavanta yağı intermedia'da toptan fiyatı 50-60 euro, Angustifolia'da ise 110 euro civarında. Bölgede bizim dışımızda küçük birkaç girişim var ama Elmalı henüz lavantalarıyla tanınmıyor. Bundan sonra umarım çiftçiliği artar ve tanınır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR<br>2020-07-05 08:21:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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