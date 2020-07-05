Büyükşehirden toplu ulaşım hatlarına revize

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda yoğunluğun yaşandığı hatlardaki sefer aralıklarını sıklaştırdı. Yeni düzenleme 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.
Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yoğunluk yaşanan hatlarda revizyona giderek, sefer sayılarını artırdı. Yeni düzenleme ile ilgili bilgilere 6 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Antalyakart Mobil uygulamasından ulaşılabilecek. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığından verilen bilgiye göre revize edilen hatlar ve sefer aralıkları şöyle:
VF01 (VarsakFakülte)
Sabah pik saatlerde 5 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 10 dk aralıklarla
Gece son sefer Fakülte’den 00:00
VS18 (VarsakSarısu)
Sabah pik saatlerde 8 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 15 dk aralıklarla
Gece son sefer Sarısu’dan 23:10
VL13 (VarsakLara)
Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla
Gece son sefer Güzeloba 23:15
VL13A (VarsakLara)
Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla
Gece son sefer Güzeloba 23:25
LF09 (Fakülte Lara)
Sabah pik saatlerde 14 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla
Gece son sefer Güzeloba 23:00
LF10 (Fakülte Lara)
Sabah pik saatlerde 14 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla
Gece son sefer Güzeloba 23:15
KC06 (Sarısu Lara)
Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 12 dk aralıklarla
Gece son sefer Muratpaşa Belediyesi’nden 23:30
KL08 (Sarısu Lara)
Sabah pik saatlerde 8 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 8 dk aralıklarla
Gece son sefer Güzeloba 00:30 Sarısu 00:30
CV14 (Varsak Çarşı)
Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 15 dk aralıklarla
Gece son sefer Çarşı 23:00 Varsak 23:00
LC07 (KunduÇarşı)
Sabah pik saatlerde 20 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla
Gece son sefer Güllük 23:25
LC07A (KunduÇarşı)
Sabah pik saatlerde 15 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 15 dk aralıklarla
Gece son sefer Dokuma 23:10
TC16 (ÇarşıErmenek)
Sabah pik saatlerde 30 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 30 dk aralıklarla
Gece son sefer Ermenek 22:05 Ünsal 22:00
TC16A (ÇarşıErmenek)
Sabah pik saatlerde 30 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 30 dk aralıklarla
Gece son sefer Ermenek 22:20 Ünsal 22:30
DC15 (Döşemealtı Meydan)
Sabah pik saatlerde 20 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla
Gece son sefer Organize 23:05 Meydan 23:00
DC15A (Döşemealtı Meydan)
Sabah pik saatlerde 20 dk aralıklarla
Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla
Gece son sefer Organize 23:20 Meydan 23:30
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.