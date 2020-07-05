Konyaaltı Belediyesinden lohusa dönemindeki kedilere özel ilgi

Konyaaltı Belediyesi Hayvan Barınağında yeni doğum yapan anne kediler, özel bölümlerde ağırlanıyor. Kırmızı kurdelelerle süslenen lohusa dönemindeki kediler, yumuşak minderler ve çeşitli oyuncaklarla daha sakin ve stressiz bir ortamda yavrularını emzirebiliyor.

Konyaaltı Belediyesi Hayvan Barınağı içerisinde, yakın zamanda yapımı tamamlanıp hizmete açılan kedi evi, yeni bir uygulama ile hayvanseverlerin dikkatini çekiyor. Yeni doğum yapan kediler için alanda özel bölümler oluşturuldu. Yumuşak minderler, çeşitli oyuncaklar, lohusa dönemindeki kediler için hazırlanmış kırmızı kurdeleler ile doğum yapan anne kedilere huzurlu ve mutlu bir ortam sunan Konyaaltı Belediyesi, bu uygulama ile günlük sahiplendirilen kedi sayısını da 5 katına çıkardı.

"Kedilere sıcak ev ortamı"

Barınağa getirilen kedilerin ilk olarak aşılarının yapıldığını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, fiziki kontrollerini de yaptıktan sonra kedileri sahiplendirme programına aldıklarını söyledi.

Barınakta yer alan kedi evinde yeni başlattıkları uygulama ile de sahiplendirme sürecini hızlandırmak istediklerini ifade eden Başkan Semih Esen, “Bu uygulama ile kedilerimizin kendilerini evinde hissetmelerini sağlamış olduk. Minderleri var, oyuncakları var, lohusa annelerimize kırmızı tokalarımız var. Bu şekilde kediler kendilerini daha iyi hissediyor. Kediler daha rahat, daha sakin ve stressiz bir ortamda yavrularını emzirebiliyor. Kedilerin oturma alanları, yemek yeme alanları, dışkılama ve dinlenme bölümleri de bulunuyor” dedi.

"Sahiplenme sayısı 5 katına yükseldi"

Başlattıkları uygulama ile sahiplenme sayısının günlük 5 katına çıktığına dikkat çeken Başkan Esen, “Vatandaşlarımız kedileri bu sıcak yuvalarında gördükleri zaman, kedilere kendilerini daha yakın hissediyor ve sahiplenme arzuları artıyor. Biz bu uygulama ile günlük ortalama 5 olan sahiplenme sayımızı 24’e çıkardık. Bu bir bakım evi için bu sayı yüksek rakam. Ziyarete gelen aileler bizim burada kediler için oluşturduğumuz sıcak ortamı kendi evlerinde yaşamak istiyor. Sahiplenme oranının bu nedenle arttığını düşünüyoruz” diye konuştu.

Antalya’daki hayvanseverleri barınağa davet eden Semih Esen, hafta içi 10.0012.00 ile 14.0016.00 saatleri arası, hafta sonu ise 10.00 ile 15.00 saatleri arası barınağın vatandaşların ziyaretine açık olduğunu sözlerine ekledi.

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