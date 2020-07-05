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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa Belediyesinden sokak hayvanlarına sulu serinlik

İHA

Muratpaşa Belediyesinden sokak hayvanlarına sulu serinlik

Muratpaşa Belediyesinin Ermenek Mahallesinde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde sıcaktan bunalan köpekler, suyla oynayıp serinliyor.
Kavurucu sıcaklarının yaşandığı Antalya’da, Muratpaşa Belediyesinin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi alarm durumuna geçti. Merkezde bir yandan sokak hayvanlarının tutulduğu bölümlerin detaylı temizliğiyle birlikte parazit ilaçlaması yapılırken, diğer yandan sıcaktan bunalan hayvanların suyla oynayıp, serinlemesi sağlanıyor.
Özellikle sokak köpekleri, hortumla sıkılan suyun altında keyifli anlar yaşarken, hayvanların tutulduğu bölümler özellikle öğle saatlerinde ıslatılıyor. Belediyenin veteriner hekimlerinden Ayşe Gencer, sıcaklığını mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde merkezdeki hayvanlarını suyla rahatlamalarının sağlandığını söyledi.
Gencer, “Komşularımızdan, belediyemizin parklarda yer alan su kaplarını kontrolünü yapmalarını ya da sitelerinin, apartmanlarını önüne bir kap su bulundurmalarını rica ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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