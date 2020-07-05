Kepez, Siirt’teki 3 belediye ile kardeş oluyor

Kepez Belediyesi Siirt’in Baykan İlçesi Atabağı Belde Belediyesi, Kurtalan İlçesi Kayabağlar Belde Belediyesi ve Eruh İlçe Belediyesi ile kardeş belediye oluyor.

Kepez Belediyesi, Siirt ilçe ve belde belediyeleri ile kardeşlik protokolü imzalanması için ilk adımı attı. Temmuz Ayı Olağan Meclis toplantısında Kepez Belediyesi’nin Siirt’in 1 ilçe ve 2 belde belediyesi ile kardeş belediye olması gündeme geldi. Belediye meclisi, ‘Kardeş Belediye Protokolü’nün imzalanması için Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye yetki verilmesini oy birliğiyle onadı. Kepez Belediye Meclisi’nin Temmuz Ayı Olağan Toplantısında oy birliğiyle alınan karar neticesinde Siirt’in Baykan İlçesi Atabağı belde belediyesi, Kurtalan İlçesi Kayabağlar belde belediyesi ve Eruh İlçe Belediyesi ile kardeşlik protokolü imzalanması için ilk adım atılmış oldu.

Kepez Belediyesi, önümüzdeki günlerde Siirt ilçe ve belde belediyeleri ile eğitim, kültür, turizm ve spor alanında ilişki kurulmasını amaçlayan kardeş şehir protokolünü imzalayacak. Kepez Belediyesi daha öncede yurt geneli belediyelerden Çanakkale Belediyesi, Konya’nın Akşehir ilçe Belediyesi, Van’ın merkez ilçelerinden Tuşba Belediyesi ile kardeş olmuştu. Kepez Belediyesi yurt dışından da Azerbaycan Gence Şehri, Belçika Faymonville, AmerikaMuskegon Michigan, Saraybosna’nın merkez ilçelerinden Stari Grad, MakedonyaKalkandelen, KKTC Beyarmudu Gazi Mağusa, Filistin Salfit, Bosna Hersek –Bihac ile kardeş belediye olmuştu.

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