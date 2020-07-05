Bakan Çavuşoğlu: “130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirdi" Bakan Ersoy: "Sertifikasyon sisteminin en kapsamlısı Türkiye’de" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Birçok Avrupa ülkesi bizden görüp kopyalamaya çalışıyor şu anda"

Antalya’nın Alanya ilçesinde Sağlıklı Turizm ve Güvenli Kent toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunun son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, “Yaklaşık 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik” dedi. Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nın çok başarılı olduğunu aktaran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Bakan Ersoy ise, "Avrupa'nın en büyük sertifikasyon firmaları şu anda Türkiye genelindeki otelleri, restoranları, havalimanlarını, turizm taşıma araçlarını sertifika etmeye başladılar. 156 tane önemli kriteri var, bir sürü alt kriteri var. Avrupa'daki ilk ve en detaylı sertifikasyon sistemi. Birçok Avrupa ülkesi bizden görüp kopyalamaya çalışıyor şu anda" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın Alanya ilçesinde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından ‘Sağlıklı Turizm ve Güvenli Kent’ sloganıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Burada konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya ve Alanya’nın turizmde çok güvenli bir şehir olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, “Korona virüs başladığı günden itibaren devletimizin aldığı tedbirlerin yanında valiliğimizin ve yerel yönetimlerin yanında aldığı tedbirler sayesinde bölgemizin de rakamlar gösteriyor, turizm açısından ne kadar sağlıklı ve güvenli olduğunu anlatmak için beraberiz. Bu dönemde tedbirini iyi alan ve korona sonrasına kendini iyi hazırlayan, sorun zamanına da ekonomisini ayakta tutabilen ülkeler gelecekte de en önde olacak. Yani büyümede, istikrarda ve ekonomik başarıda en önde olacak, turizm de buna dahil olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daha korona dünyada başlar başlamaz ülkemize henüz gelmeden de aldığımız tedbirler sayesinde koronayla mücadelede en başarılı ülkelerden bir tanesi olduk. Bugün dünyada en iyi sağlık sisteminin alt yapısına sahip ülkelerden bir tanesiyiz. Bunu sadece hastane, hastane yatak sayısı ya da doktor kalitesi, ya da hastanelerdeki teknik cihazlar kalitesinden söylemiyorum. Dünyada en önde gelen bir tanesi olduğumuzu herkes gördü. Şimdiden sağlık turizmiyle ilgili bunların faydasını görmeye başladık. Yaptığımız yatırımların da kat be kat fazlasını sağlık turizmi yöntemiyle inşallah elde edeceğiz” dedi.



“Türkiye'den tıbbi malzeme yardımı talebinde bulundular”

Korona süreci sonrası neler yapılabileceğine kafa yorduklarını aktaran Çavuşoğlu, “Hükümet olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sadece kendimiz değil uzmanların görüşlerini alıyoruz. Sadece Dışişleri Bakanlığı olarak tüm Türkiye’de ve dünyanın her yerinde Nobel ödüllü yazarlar dahil, eski devlet başkanları dahil akademisyenler, her kıtadan her ülkeden yani bölgesel olarak her dinden uzmanların görüşlerini aldık. Nasıl bir dünya bizi bekliyor, rekabet nasıl olacak? Küreselleşme zarar mı görecek daha mı güçlenecek? Ama herkesin hemfikir olduğu bir şey var, bölgeselleşme hakim olacak. Bölgeselleşme demek üretimin de bölgesel olması, tedarik merkezlerinin de bölgesel olması. İşte bu kriterleri, gelişmeleri ortaya koyduğunuz zaman Türkiye’nin de en önemli merkezlerden bir tanesi olduğunu sadece biz söylemiyoruz. Avrupalılar da söylüyor, etrafımızdaki herkes bunu söylüyor. Bunun da avantajlarını inşallah hep birlikte göreceğiz. Bu pandemi döneminde sadece kendi vatandaşlarımızı burada desteklemedik. Ekonomiyi ayakta tutmak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde alınan tedbirlerle bu dönemi en az hasarla atlattık, atlatıyoruz. Bundan sonra ivme, büyüme ihracatta da devam edecek. Sadece Türkiye'de salgınla mücadele edilmediğini, yurt dışındaki ülkelere de tıbbi yardımlarda bulunduk. Dünyada Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 193 ülke var. Dünyadaki ülkelerin 3'te 2'sinden fazlası Türkiye'den tıbbi malzeme yardımı talebinde bulundu. Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik, göndermeye devam edeceğiz. Dünya halkları arasında siyasi ilişkilerimiz iyi kötü ayrımı yapmadık. Kerkük'ü, Balkanları, Ahıska Türklerini de ihmal etmedik” diye konuştu.



“Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu başardı”

Yurt dışından Türk vatandaşlarının ülkeye gelmek istediği zamanda duyarlılık gösterdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Yaklaşık 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. İlk başlarda yine 14 günlük karantinası vardı o süreci de başarılı bir şekilde geçirdik ve vatandaşları ülkemize kavuşturduk. Diğer taraftan 90 ülkede Türkiye’deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi. 90 ülkeden 230 bin vatandaşının tahliye edilmesini de katkılar sağladık. Artık bizim uçak ambulanslarımız ve helikopterlerimiz var. Yurtdışındaki herhangi bir vatandaşımızın sağlık problemi olursa ve normal uçakla gelemezse hemen ambulans uçaklarımızı gönderip aldırıyoruz. Bugün itibariyle bu sene içinde 34 ülkeden 159 vatandaşımızı uçak ambulansla ülkemize getirdik. Bazı ülkelerinin yöneticileri de dahil onları da tedavileri için ülkemize getirdik. Dışişleri Bakanlığı olarak diğer bakanlıkların çalışmalarına elimizden gelen desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Geçmiş dönemde de Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarına bir Antalyalı olarak bizzat değişik görevlerinde yardımcı olmaya çalıştık. Büyükelçilik konferanslarında da bakanımızla beraber oturup tüm dünyayla turizm ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz bunları da enine boyuna konuşuyoruz. Bakanımızın vizyonu sayesinde Cumhurbaşkanımızın da desteği sayesinde gerçekten çok iyi hazırlıklar yaptık ve yapılan bu hazırlıkları da dünyaya anlatmada da birlikte çalışıyoruz. Bakanımızın yazdığı mektupları da ulaştırdık. Bir taraftan bakanımız telefonla kendi muhataplarını bir taraftan ben kendi muhataplarımı arıyorum” ifadelerini kullandı.

Yurtdışındaki ülkelere önemli ziyaretlerde bulunduklarını aktaran Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Şimdi de ziyaretlere başladık Almanya’ya gittik. Son derece verimli, samimi, bilgilere ve datalara dayalı objektif kriterler çevresinde görüşmeler gerçekleştirdik. Son derece faydalı görüşmeler olduğunu sizlere söyleyebilirim ve neticesini de alacağımıza inanıyoruz. Avrupa Birliği’nin de aldığı kararların siyasi olduğunu biz kendilerine her zaman açıkça kamuoyunda söylüyorduk. Ama şimdi Almanya’da çıkan yazılara ve televizyondaki yorumlara baktığımız zaman onların kendisi de bizzat söylüyor. Avrupa Birliği’nin listesine baktığımız zaman ülkelerin ismini saymak istemiyorum, o ülkeler de bizim kardeş, dost ülkelerimiz, kimse de hedefimiz değil kimseyle de rekabet içinde değiliz. Ama burada insan sağlığı çok önemli ve güvenlik çok önemli. Biz bu kriterler temelinde çalışıyoruz. Bu kriterleri ortaya koyduğun zaman Türkiye’ye haksızlık edildiğini ve bazı ülkelerin siyasi ilişkilerinin iyi olduğu için o ülkelerde rakamlar iyi rakamlar olmadığı halde bir jest yapıldığını görüyoruz. Oysa bu jest yanlış bir jesttir. Yani kendi vatandaşının sağlığını riske ederek başka ülkelere şartları iyi olmadığı halde jest yaparsanız ve şartları iyi olan Türkiye’yi de görmezden gelirseniz o zaman sizin kendi vatandaşınız da kendi basınında doğal olarak isyan eder. Avrupa’da bazı ülkeleri söylüyoruz. Almanya’yı bundan ayrı tutmak istiyorum. Almanya tabi ki Avrupa Birliği’nin içinde, dönem başkanlığını da üstlendi. Ama en son yaptığımız çalışmalar, görüşmeler sayın bakanımızın muhatabı Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier yaptığımız görüşmeler, yine sağlık bakanı yardımcımızın orada yaptığı sunumlar Sağlık Bakanlığı’ndaki çalışmalar Robot Koch Enstitüsünden de yine uzmanlar gelmişti. Benim de Dışişeri Bakanı Heiko Maas ile sonra da İçişleri Bakanıyla yaptığımız görüşmelerin neticesini inşallah alacağız. Bu dönemi en az hasarla geçiştirmeye çalışacağız. Ama geleceğe yönelik tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de canlı tutulması için ve gelişmesi büyümesi için hedeflerimize ulaşması için hep birlikte çalışacağız. Geçmiş dönemlerde de krizler yaşadık. Hepsini atlattık. O zor günlerde yine devletimiz, hükümetimiz her zaman sektörün yanında oldu. O zaman sayın bakanımız da sektörün içindeydi. Yani damdan düşen bir arkadaşımız olduğu için sorunların hepsini çok iyi biliyor. Vizyonuyla, enerjisiyle bize yol göstermesiyle turizmde hedeflerimize ulaşacağız. Her zaman Alanya’yı, Antalya’yı ülkelerinde en güzel şekilde tanıtıyorlar. Bunu Alman dostlarımıza ve diğerlerine de söyledik, benim de komşularım var, Ukrayna’dan, Rusya’dan, Almanya’dan var. Alt komşum Danimarkalı, Avrupa’nın her yerinden komşularımız, Kazakistan’dan komşularımız var. Birlikte uyum içinde sağlıklı ve güvenli şekilde yaşıyoruz. Eminim ki bu toplantı da buna katkı sağlayacaktır.”



Bakan Ersoy: “Yatırımların olumlu sonuçlarının cevabını aldık”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, yeni normalleşme süreciyle birlikte hızlı bir şekilde iç ve turizm için çalışmalara başladıklarını aktardı. Bakan Ersoy, "Türkiye'nin yıllar süren sağlık altyapısına yapmış olduğu detaylı yatırımların meyvesini pandemi döneminde test etmiş olduk. Bu yatırımların olumlu sonuçlarının cevabını aldık. Yeni normalleşme süreciyle birlikte önce iç turizm sonra dış turizm olmak üzere çalışmalara başladık. Sağlık Bakanlığımız 1 Haziran'dan itibaren 12 bölgedeki toplam ve günlük yeni vaka sayılarını açıkladı. Bu bağlamda özellikle Türkiye'nin turizm şehirlerinde vakalar, diğer ülkelerle kıyaslandığında en az vakanın olduğu yerler" dedi.



“Ülkeler ekonomik endişelerle siyasi kararlar alabiliyor”

Turizm şehirlerindeki vaka sayılarını söyleyen Bakan Ersoy, “2.5 milyon nüfuslu Antalya'da toplam vaka sayısı 520 civarında, günlük yeni 45 vaka var. Avrupa'da turizme açılmış ilk iki şehre girer. Kuşadası, 280 civarında toplam vaka sayısı var. Fethiye, Bodrum, Dalaman'a baktığımız zaman toplam vaka sayısı 310 civarında. Bu şehirlerde günlük vaka sayısı 23. Tamamen kontrol altına alınmış ve hızla korona virüssüz bir döneme hazırlık yapmış bölgeler olarak görüyoruz. Korona virüs mutasyona uğrayıp ekovirüs şeklinde ortaya çıkıyor. Ülkeler ekonomik endişelerle siyasi kararlar alabiliyor. Bu bağlamda siz ne kadar siyasi karar alırsanız alın, güneş nasıl balçıkla sıvanmıyorsa gerçekler de uzun süre üstleri örtülemiyor. Türkiye'nin başarısı, kaydetmiş olduğu rakamlar ortada. Bir başarı yakaladıktan sonra bunu da doğru bir şekilde algılatmanız gerekiyor. Dışişleri Bakanlığımızla birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle liderler zirvelerinde her fırsatta Türkiye'nin başarıları ve sayılar her fırsatta dile getiriliyor. Çok ciddi yol kat ettik" diye konuştu.



“Avrupa'daki ilk ve en detaylı sertifikasyon sistemi”

Tükiye'ye davet edilen 60 ülkenin büyükelçilerinin Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı çok başarılı bulduklarını aktaran Bakan Ersoy, “Türkiye'ye en fazla misafir veren 60 ülkenin büyükelçilerini Antalya'mıza davet ettik ve 54'ü katıldı. Avrupa'daki 15'ten fazla ülkeden 25 basın kuruluşunu da davet ettik. Hem büyükelçiler hem basın mensupları Türkiye'de oturtmuş olduğumuz Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı yerinde bizzat deneyimledi. Çok başarılı buldular ve kendi ülkelerinde de uygulanmasını istediler. Büyükelçilerin bazıları 'Çok başarılı, çok detaylı bir sistem. Lütfen bizim ülkemizde de uygulanması için destek verir misiniz?' diye taleplerde bulundu. Aslında biraz daha detaylı baksalar bu sertifika programını uluslararası firmalarla gerçekleştiriyoruz. Sertifikasyon sistemini çok önemli. Avrupa'nın en büyük sertifikasyon firmaları şu anda Türkiye genelindeki otelleri, restoranları, havalimanlarını, turizm taşıma araçlarını sertifika etmeye başladılar. 156 tane önemli kriteri var, bir sürü alt kriteri var. Avrupa'daki ilk ve en detaylı sertifikasyon sistemi. Birçok Avrupa ülkesi bizden görüp kopyalamaya çalışıyor şu anda. Turizm yatırımcılarının gönüllü şekilde bu sisteme katılıyor olmaları mutluluk verici. Çok kısa bir sürede binli rakamlara ulaştık, 2 bin, 3 bin rakamlarına da kısa bir sürede erişeceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.



“Biz standartlarımızı yükseltmek zorundayız”

Pandemi krizinden önce nitelikli turizmi hedef aldıklarını söyleyen Ersoy, “Nitelikli turist, hizmet standartları yüksek ülkelere gidiyor. Biz hem standartlarımızı yükseltmek zorundayız, hem de başta hijyen olmak üzere servis şartlarımızın sürdürülebilir ve düzenli bir şekilde denetimini sağlamak zorundayız. Pandemi sonrasında da sertifikasyon sistemine devam etmek istiyoruz. 2023'teki hedeflerimize erişecek şekilde, daha gelir grubu yüksek, konaklama dışı harcaması yüksek nitelikli turisti hedefleyen bir programı hayata geçirmek istiyoruz. Uluslararası hava trafiğinin açılması için yapılması gereken her şeyi defalarca yaptık. Önümüze çıkarılan soruları yılmadan cevaplıyoruz istenen her önlemi fazlasıyla karşılıyoruz. Türkiye'nin hazır olduğunu başta Avrupa olmak üzere bütün dünyaya gösteriyoruz. Aşamalı bir şekilde de iyi haberler gelmeye başladı" dedi.



Antalya Valisi Yazıcı: “Şu anda dünyanın en güvenli kenti durumundayız”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise, Antalya'nın dünyanın en güzel ve en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi olduğunu belirterek, “Dünyaya açılan pencere olan Antalya'mıza görev alıp hizmet etmekten gurur duyuyorum. İnşallah bu şehirde turizme çıkan bütün yollara katkı sunacağız. Bugün Alanya ve Antalya'nın turizme hazır olduğunu konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm bakanlıklarımız, valiliklerimizin ve STK'larımızın özenli ve dikkatli çalışmalarıyla bu süreci en iyi yöneten ülkelerin başında geliyoruz, bununla da gurur duyuyoruz. Antalya'da bu süreçte en riski yerlerden birisiydi ancak alınan tedbirler neticesinde şuanda dünyanın en güvenli kenti durumundayız. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar güvenli bir şekilde misafirlerimizi ağırlayabileceğimizi taahhüt ediyorum” diye konuştu.



Alanya Belediye Başkanı Yücel: “En önemli şehir diye göğsümüzü gere gere söyleyebiliyoruz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, “Alanya dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Her zaman en güvenli şehir diye göğsümüzü gere gere söyleyebiliyoruz. Vatandaşlarımızda bunun önemini anladı. Normalleşmeye doğru giderken hassasiyetlerimizi ve değerlerimizi koruyarak bu kritik süreçten çok iyi çıkacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.



ALTSO Başkanı Şahin: “Bakan Çavuşoğlu da ciddi bir sınavdan geçti”

Organizasyonu düzenleyen ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Korona virüs salgını nedeniyle ülkemiz ciddi bir sınavdan geçti. Bu sınavdan başarıyla çıktığımızı ve dünyaya örnek olduğumuzu övünerek söylüyoruz. Sağlıkla ilgili konularda ülkemiz çok ilerlemiş durumda. Gerçekte başta Cumhurbaşkanımıza ve değerli bakanlarımıza sağlıkla ilgili yaptıkları yatırımlar ve çalışmalarla ilgili teşekkür ediyorum. Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da ciddi bir sınavdan geçti. Yurt dışında kalan vatandaşlarımızın ülkemize hızlı bir şekilde gelmesini sağladılar. Biz tekrar bakanımızla Alanyalı olduğu için gurur duyduk. Alanya'mızda da bu mağduriyeti yaşayan vatandaşlarımız oldu bizler de bakanımıza ulaşarak, o vatandaşlarımızın da Alanya'ya ulaşmasını sağladık. Bu salgının alınan ve alınacak tedbirlerle kısa sürede ortadan kalkacağına inanıyorum. Dünyanın en güzel tesislerinin yer aldığı Alanya'mızın da bu virüsten hiç etkilenmeden çıkmış olması da bizleri çok mutlu etti” dedi.

Toplantıya ayrıca Antalya AK Parti milletvekilleri Tuba Vural Çokal ile İbrahim Aydın, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in yanı sıra çok sayıda STK temsilcisi, siyasi parti temsilcileri, Alanya’nın fahri konsolosları, yabancı dernek temsilcileri ve davetliler katıldı.

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