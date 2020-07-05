Devrilen traktörünün altında can verdi

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<br>Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Serik ilçesinde, arazisini sürdüğü traktörün devrilmesiyle altında kalan Aydın Şahin (52) yaşamını yitirdi.<br>Kaza, saat 11.00 sıralarında, Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi, Macarlar mevkisinde meydana geldi. Aydın Şahin'in arazisini sürdüğü 07 YP 804 plakalı traktörünün tekeri, geri manevra sırasında büyük taşa takıldı. Kontrolden çıkan traktör, devrilirken, Şahin de altında kaldı. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, yaşamını yitirdiği belirlenen Şahin'in cansız bedenini vinçle traktörün altından çıkardı. Şahin'in cesedi, Gebiz Sağlık Ocağı'na götürüldü. Acı haber alan Şahin'in yakınları ve mahalleli, uzun süre gözyaşı döktü. Aydın Şahin'in, Serik Belediyesi'nin Gebiz Mahalle biriminde tahsilat memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ<br>2020-07-05 14:48:10<br>

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