Traktör ile tarlasını sürerken canından oldu

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Antalya'nın Serik ilçesinde arazisini sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın Şahin, 07 YP 804 plakalı traktörü ile tarlasını sürdüğü esnada direksiyon hakimiyetini kaybedince, traktör devrildi. Olayı fark eden yakınları durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdiler. Olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilen talihsiz adamın cansız bedeni, getirilen vinç yardımıyla traktörün altından çıkarıldı. Şahin'in Serik Belediyesi Gebiz Mahalle biriminde tahsilat memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

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