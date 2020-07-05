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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Böcek : “Manavgat hem Antalya hem Türk turizmi için son derece önemli”

İHA

Başkan Böcek : “Manavgat hem Antalya hem Türk turizmi için son derece önemli”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Manavgat’ın sorunlarının ele alındığı toplantıya katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Böcek Manavgat’ın Antalya ve Türk turizmi açısından son derece önemli bir ilçe olduğunu söyledi.
Manavgat’ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda Manavgat’ın sorunları ele alındı. Değerlendirme toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turizmin Antalya için önemine değindi. Başkan Böcek, turizm faaliyetleri ile ön plana çıkan Manavgat’ı son derece önemsediklerini ifade ederek toplantının önemine değindi.

Manavgat'a gereken önemi vermeliyiz
Manavgat’ın son derece önemli bir ilçe olduğunu vurgulayan Başkan Böcek, “Manavgat turizmle de adını dünyaya duyurmuş güzel ilçelerimizden birisidir. Hem tarihi hem doğal güzellikleriyle de öne çıkan bu ilçemizin turizmde hak ettiği değeri görmesi şehrimiz için de ülkemiz için de önemlidir. Tüm bu özelliklerini göz önünde bulundurarak Manavagat’ın her türlü sorununa hassasiyetle yaklaşmalı ve gereken önemi vermeliyiz. Bu açıdan Manavgat’ın sorunlarının ele alınacağı bu toplantının son derece önemli olduğunu düşünüyor, toplantının güzel ve verimli geçmesini diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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