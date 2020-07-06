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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bacağına ip dolaşan kuşa kurtarma operasyonu

İHA

Bacağına ip dolaşan kuşa kurtarma operasyonu

Antalya'nın Serik ilçesinde ayağına ip dolaşması sonucu asılı kalan serçe için kurtarma operasyonu düzenlendi. Kuşu kurtaran itfaiye ekipleri, ayağındaki ipi de keserek, yavrularının yanına bıraktı.
Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3. kata yuva yapan serçe, ayağına ip dolanması sonucu asılı kaldı. Apartmanda kimsenin bulunmadığı zamanda gerçekleşen olayda, yan apartmanda yaşayan Bulut ailesi bir kuşun sürekli ötmesini fark etti. Kuşun yuvasının önünde ayağında iple asılı olduğunu görünce de önce komşularına haber vermek istedi. Binada kimsenin olmadığını gören aile, durumu 112 Acil Servise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri serçe kuşunu bulunduğu yerden alarak, ayağındaki ipi kesti. Ekipler serçeyi yavrularının bulunduğu yuvaya geri bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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