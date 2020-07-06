Tekneden caretta carettaları beslediler

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<br>İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, tur teknesiyle denize açılan yerli turistler, karşılaştıkları 2 yetişkin caretta carettayı besleyerek, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyadan paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. <br>Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turistik bölge Adrasan'dan tekne ile denize açılan tatilciler, Suluada'da 2 yetişkin caretta caretta ile karşılaştı. Tekneden attıkları makarna ve ekmek parçalarıyla caretta carettaları yanlarına çeken turistler, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Caretta carettalar, kimi zaman su altına batıp, gözden kayboldu. Kısa süre sonra tekrar su üzerine çıkıp, yiyecekleri yiyen caretta carettalar, daha sonra gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ<br>2020-07-06 11:33:51<br>

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