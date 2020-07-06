Akseki’de göçerlerin yol sorunu çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki’de Aldürbe Yaylası yolunda bakım onarım yaptı. Daha önce hayvan sırtında eşyalarını taşımak zorunda kalan göçerler, yoldaki düzenleme sonrası araçlarıyla yaylaya ulaşım imkanına kavuştu.

Akseki’nin Çimi Aldürbe Yaylası’na kadar araçla gidebilen ancak yolun bozuk olması nedeniyle Canavar Alanı ve Gök Çukur mevkiine ulaşım imkanı bulunmayan göçerlerin sorununu Büyükşehir Belediyesi çözdü. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin açtığı yolla göçerlerin Gök Çukur mevkiine ulaşımını sağlandı.



Göçerlerden yol teşekkürü

Daha önce yaylaya hayvan sırtında eşyalarını ve yiyeceklerini taşımak zorunda kalan göçerler, araç gidişine uygun hale getirilen yoldan yaylaya ulaşma imkanına kavuştu. Göçerler, arıları için yaz aylarında yaylaya çıkmak zorunda olduklarını belirterek kendilerine ulaşım imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

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