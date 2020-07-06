Temizlik işçileri, buldukları mücevheri belediyeye teslim etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Temizlik işçileri, buldukları mücevheri belediyeye teslim etti

DHA

ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi'nin temizlik işçileri, bir atık konteyneri yanında buldukları takı ve mücevheri, belediyeye teslim etti. Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Kıymetli çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Muratpaşa Belediyesi'ne yakışanı yapmışlar" dedi. Muratpaşa Belediyesi'nde görevli temizlik işçileri Fikret Tayhun, Okan Şahin ve Murat Denizkaya, bugün sabah saatlerinde atık konteynerlerini boşaltırken, konteynerin dışında duran kutuyu fark etti. Kutunun çöp olabileceğini düşünerek yerden alan Fikret Tayhun, içinde ağırlık hissedince, kutuyu açtı. Kutunun...

Temizlik işçileri, buldukları mücevheri belediyeye teslim etti

<br>ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi'nin temizlik işçileri, bir atık konteyneri yanında buldukları takı ve mücevheri, belediyeye teslim etti. Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Kıymetli çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Muratpaşa Belediyesi'ne yakışanı yapmışlar" dedi.<br>Muratpaşa Belediyesi'nde görevli temizlik işçileri Fikret Tayhun, Okan Şahin ve Murat Denizkaya, bugün sabah saatlerinde atık konteynerlerini boşaltırken, konteynerin dışında duran kutuyu fark etti. Kutunun çöp olabileceğini düşünerek yerden alan Fikret Tayhun, içinde ağırlık hissedince, kutuyu açtı. Kutunun içinde bir miktar takı ve mücevheri gören Tayhun, önce birlikte çalıştığı arkadaşlarına haber verdi, ardından Temizlik İşleri Müdürü Meltem Dağlı'ya ulaştı. Günlük işlerini bir başka ekibe devreden belediye çalışanları, hemen belediyeye döndü ve sahibine ulaştırılması için, takı ve mücevherleri Başkan Uysal'a teslim etti. Başkan Uysal, takı ve mücevherlerin sahibine ulaşmak için kutunun nerede bulunduğu, ederinin ne kadar olduğu konusunda açıklama yapmayacaklarını söyledi.<br>Başkan Uysal, şöyle konuştu:<br>"Komşularımıza sesleniyorum. Yanlışlıkla attığını düşünen ve kendisinin olduğunu kanıtlayabilen komşumuza bunu teslim edeceğiz. Kıymetli çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Muratpaşa Belediyesi'ne yakışanı yapmışlar. Belli bir ücretle çalışan, bütün gün sokaklarımızı yaşanır hale getiren, temizleyen çalışma arkadaşlarımız aynı zamanda çocuklarına haksız kazanç, haram lokma yedirmeme konusunda da gerekli ahlaki duyarlılığı kesinlikle gösteriyor. Bu duyarlılıklarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçek anlamda ahlaki tutum, gerçek anlamda toplumcu düşünce, insandan yana düşünce işte budur. Yani sınırlı bir maaşınız olacak ama o mücevhere el atmayacaksınız. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum."DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA<br>2020-07-06 12:25:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kepez’in sosyete pazarı açıldı
YEREL HABERLER Kepez’in sosyete pazarı açıldı
Kumluca Sorgun’a 3 su deposu yapılıyor
YEREL HABERLER Kumluca Sorgun’a 3 su deposu yapılıyor
Antalya'da kız çocuklarının küçük yaşta evlilik oranlarında düşüş 2019 yılında yüzde 8.1 olan küçük yaşta evlilik oranı 2020'de yüzde 3.1 oldu. 2019 yılında 16-17 yaş grubunda 211 kız çocuğu evlendi
YEREL HABERLER Antalya'da kız çocuklarının küçük yaşta evlilik ...
Alanya’da feci kaza: 1’i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Alanya’da feci kaza: 1’i ağır 4 yaralı
Temizlik işçileri buldukları mücevheri belediyeye teslim ettiler
YEREL HABERLER Temizlik işçileri buldukları mücevheri belediyeye ...
Akseki’de göçerlerin yol sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Akseki’de göçerlerin yol sorunu çözüldü
Nekropol alanında 2 bin 500 yıllık tarihi yolculuk gün sayıyor Doğu Garajı Nekropol alanında son rötuşlar
YEREL HABERLER Nekropol alanında 2 bin 500 yıllık tarihi yolculuk ...
Tekneden caretta carettaları beslediler
YEREL HABERLER Tekneden caretta carettaları beslediler
Bacağına ip dolaşan kuşa kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Bacağına ip dolaşan kuşa kurtarma operasyonu
1651 metre yükseklikte saç tıraşı
YEREL HABERLER 1651 metre yükseklikte saç tıraşı
Dolunay, Antalya'da hayran bıraktı
YEREL HABERLER Dolunay, Antalya'da hayran bıraktı
Yatçılar tedbiri elden bırakmıyor, hijyen ve maskeden taviz vermiyor
YEREL HABERLER Yatçılar tedbiri elden bırakmıyor, hijyen ve maskeden ...
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Passiflora meyvelerini 100 liradan satışa çıkardı
YEREL HABERLER Passiflora meyvelerini 100 liradan satışa çıkardı
Ören yerleri atlı jandarmaya emanet
YEREL HABERLER Ören yerleri atlı jandarmaya emanet
Çavuşoğlu'ndan N'Sakala açıklaması
YEREL HABERLER Çavuşoğlu'ndan N'Sakala açıklaması
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan N´Sakala yanıtı
YEREL HABERLER Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan N´Sakala yanıtı
Kaş’ta çöp depolama alanında yangın
YEREL HABERLER Kaş’ta çöp depolama alanında yangın
Antalyaspor: "İğrenç fikirlerin mezesi olmayacağız" "Holigan gibi yorum yapanların ülke futboluna verdiği zararın farkındayız"
YEREL HABERLER Antalyaspor: "İğrenç fikirlerin mezesi ...
Akseki'deki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Akseki'deki orman yangını kontrol altına alındı
Podolski Trabzonspor karşısında yok
YEREL HABERLER Podolski Trabzonspor karşısında yok
Falezlerde çanta içinde Roma dönemine ait tarihi eser bulundu Roma dönemine ait heykelin bir kadına ait olduğu, baş, ayak ve kollarının olmadığı belirlendi Polis tarafından çıkartılan heykel müzede sergilenecek
YEREL HABERLER Falezlerde çanta içinde Roma dönemine ait tarihi eser ...
Makyaj Uzmanı Uğur Arslan’a Altın Zambak Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Makyaj Sanatçısı' ödülü
YEREL HABERLER Makyaj Uzmanı Uğur Arslan’a Altın Zambak Ödülleri'nde ...
Bakanlar Çavuşoğlu ve Ersoy, Alanya'da 'sağlıklı turizm'i anlattı (2)
YEREL HABERLER Bakanlar Çavuşoğlu ve Ersoy, Alanya'da 'sağlıklı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X