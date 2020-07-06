Antalya'da mağarada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı (2)

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<br>3´ÜNCÜ KİŞİ DE KURTARILDI<br>Define ararken yaptıkları kazı sırasında düştükleri yaklaşık 150 metrelik mağaranın 60'ıncı metresinde mahsur kalan 3 kişiden sonuncusu İsmail Caran da mağaradan çıkarıldı. Olay yerinde sağlık kontrolü yapılan Caran, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.<br>Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Mehmet Ç. ile birlikte gözaltına alınan kişi sayısı 5 oldu. Mahsur kalanların yanında bulunan define aramada kullanılan hassas detektöre de polis ekiplerince el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERVeli KÖKEN<br>2020-07-06 23:26:34<br>

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