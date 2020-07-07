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Butik otellerde, organik tatil

DHA

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da butik otel işletmecileri, yeni normalleşme süreciyle yerli turistin dikkatini çekmek için organik tatili ön plana çıkarıyor. Turizmin başkenti Antalya'da, organik ve doğa ile iç içe tatil imkanı sunan butik otellerle pansiyonlar, yiyecek içecekten konaklamaya kadar her ayrıntı için doğallığa dikkat ediyor. Organik mutfak seçeneklerinin ön plana çıktığı işletmelerde, yerli turiste virüs stresinden uzak doğayla iç içe tatil imkanı sunuluyor. Yerli turist, kalabalık açık büfe oteller yerine turistik beldelerdeki bungalov tarzı 15-20 odalı pansiyonlar ile...

Butik otellerde, organik tatil

<br>İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da butik otel işletmecileri, yeni normalleşme süreciyle yerli turistin dikkatini çekmek için organik tatili ön plana çıkarıyor.<br>Turizmin başkenti Antalya'da, organik ve doğa ile iç içe tatil imkanı sunan butik otellerle pansiyonlar, yiyecek içecekten konaklamaya kadar her ayrıntı için doğallığa dikkat ediyor. Organik mutfak seçeneklerinin ön plana çıktığı işletmelerde, yerli turiste virüs stresinden uzak doğayla iç içe tatil imkanı sunuluyor. Yerli turist, kalabalık açık büfe oteller yerine turistik beldelerdeki bungalov tarzı 15-20 odalı pansiyonlar ile otellere rezervasyon yaptırıyor. Kumluca'ya bağlı Adrasan, Çıralı ve Olympos'ta yerli turiste yönelik tanıtım çalışmaları devam ediyor. Adrasan'da bulunan işletmeciler, müşterilerine rahat, huzurlu, hijyenik ve kişiye özel tatil imkanı hazırlandığını anlattı. Oda kahvaltı satışların artması üzerine işletmeciler, serpme kahvaltılarda tamamen organik ürünler kullandıklarını söyledi.<br>DOĞA İLE İÇ İÇE TATİL<br>Yerli turistin kendilerini ev ortamında hissetmeleri için çalıştıklarını anlatan bungalov işletmecisi Veli Otlakçı, sezon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Salgın önlemlerinin işletmenin her köşesinde hissedildiğini belirten Otlakçı, "Odalarımız aile odaları. Doğanın içinde kalan misafirler ister odalarını önündeki terasta, isterse restoranda kahvaltılarını yapabilir. Kahvaltı seçenekleri ise tamamen organik ürünlerden oluşuyor. Bizim gibi işletmelerin müşterisine sunduğu en önemli özelliği aile ortamında tatil yapıp, kalabalıkla mücadele etmeden hijyenik ve korunaklı tatil imkanı olması. Öğle ve akşam menüsü ise misafirin kendi tercihi doğrultusunda şekilleniyor" dedi.<br>İSTER TREKKİNG İSTER TEKNE TURU<br>Adrasan'ın tanınmış bir diğer butik otelinin işletmecisi Zakire Algul Şeşen, yerli turistin memnuniyeti için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Tüm hijyen önlemlerini alarak sezona hazır olduklarını anlatan Şeşen, "Biz insanlara doğa ile iç içe, önü deniz, arkası orman, istedikleri zaman trekking yapıp istedikleri zaman tekne turuna çıkıp bölgenin eşsiz koylarını keşfetme imkanı veriyoruz. En önemlisi otellerimizin müşteri kabul sayısı belli olduğu için kalabalık ve bunaltıcı bir ortam olmaması" diye konuştu.<br>Günlük 200 ile 450 TL arasında değişen fiyatlarda kiralanan bungalovlar, atmosferi ve iç özellikleriyle çiftlik evini andırıyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ<br>2020-07-07 08:52:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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