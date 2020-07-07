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Amcasının cinayetini üstlendi, görgü tanıkları yalanladı

DHA

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Volkan Işık'ın (24), 2 Nisan tarihinde mağazasından 80 bin lira değerinde yüzlerce çift ayakkabıyı çalmakla suçladığı aynı yerde ayakkabı mağazası bulunan Tuncay T. (38) tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamedeki ifadesinde Osman T., amcasının cinayetini üstlendi, ancak öldürülen Volkan Işık'ın babası, kardeşi ve görgü tanığı Ş.B., cinayeti Tuncay T.'nin işlediğini gördüklerini iddia etti. Olay, 2 Nisan günü saat 21.20 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi...

Amcasının cinayetini üstlendi, görgü tanıkları yalanladı

<br>Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Volkan Işık'ın (24), 2 Nisan tarihinde mağazasından 80 bin lira değerinde yüzlerce çift ayakkabıyı çalmakla suçladığı aynı yerde ayakkabı mağazası bulunan Tuncay T. (38) tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamedeki ifadesinde Osman T., amcasının cinayetini üstlendi, ancak öldürülen Volkan Işık'ın babası, kardeşi ve görgü tanığı Ş.B., cinayeti Tuncay T.'nin işlediğini gördüklerini iddia etti.<br>Olay, 2 Nisan günü saat 21.20 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi´ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Volkan Işık'ın Altınova Mahallesi'ndeki mağazasından 80 bin lira değerinde yüzlerce çift ayakkabı çalındı. Hırsızın peşine düşen Işık, iddiaya göre, çalınan ayakkabı modellerinden bazılarını Tuncay T.'nin mağazasında gördü.<br>Babası Cahit Işık, kardeşi Mücahit Işık ve yakınları ile Tuncay T.'nin mağazasına gelen Volkan Işık, burada bıçaklanarak öldürüldü. Polise başvuran Tuncay T.'nin yeğeni Osman T., cinayeti üstlendi. Ancak Volkan Işık'ın babası, kardeşi ve görgü tanığı Ş.B., cinayeti Tuncay T.'nin işlediğini söyledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Tuncay T. tutuklanırken, Osman T., serbest kaldı.<br>CİNAYETİN DETAYLARI<br>Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Savcı, iddianamede cinayetin nasıl işlendiğini ayrıntılarıyla anlattı. Hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen Osman T. iddianamedeki ifadesinde, cinayeti kendisinin işlediğini öne sürdü. Amcası Turan T.'nin evinde otururken telefon geldiğini belirten Osman T., ifadesinde şöyle dedi:<br>"Beni arayan kişi dükkanımızda kendilerine ait çalıntı ayakkabı olduğunu söyledi. Kardeşim Veysi T. ile iş yerimize gittiğimizde dükkan önünde 5-6 kişi vardı. Bizden çalıntı olduğunu iddia ettikleri ayakkabıları alacaklarını söylediler. Ben de polisi arayacağımı söyledim. Şahıslar etrafımızı sardı. Beni ve Veysi'yi dövmeye başladılar. Bu arada, amcam Tuncay T. de iş yerine geldi. Kardeşimin 'Ağabey yetiş, beni öldürecekler' demesi üzerine üzerimde bulunan bıçağı şahıslara salladım. Bıçağın birine değdiğini hissettim. Sonrasında olay yerinden kaçtım. Daha sonra polislere teslim oldum. Amacım kendimi ve kardeşimi korumaktı. Öldürme kastım yoktu. Amcamın elinde kesinlikle bıçak yoktu."<br>Tuncay T. ise ifadesinde, çocukları ve yeğeni Osman ile evlerinde oturduklarını, sonrasında Osman ve oğlunu iş yerine gönderdiğini belirterek, "Ben de onların arkasından gittim. Oğlum ve yeğenime saldıranlar bana da saldırdı. Olay sırasında ben de yaralandım. Kimseyi yaralamadım ve öldürmedim. Olay esnasında Osman'ın elinde bıçak vardı. Kalabalığa salladığını gördüm" diye konuştu. Öldürülen Volkan Işık'ın babası Cahit Işık, kardeşi Mücahit Işık ile olay yerinde bulunan Ş.B., cinayeti Tuncay T.'nin işlediğini gördüklerini söyledi.<br>Savcı, iddianamenin hukuki nitelendirme bölümünde ise olayın nasıl meydana geldiği anlattı. Olay tarihinden önce maktulün ayakkabı dükkanından yaklaşık 300 çift ayakkabı ve faturalarının çalındığına vurgu yapılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:<br>"Yaklaşık zararı 80 bin TL olan maktul, ayakkabı ve faturalarının peşine düştü. Olay günü kendisine ait ayakkabıları şüpheli Tuncay T.'nin iş yerinde gördü. Yaşanan tartışma sonucu Tuncay T. kaçmaya başladı. Volkan Işık, takip ettiği şüpheli Tuncay T. tarafından kesici aletle yaralandı. Maktul kaldırıldığı hastanede aynı gün vefat etmiştir. Olay yerinden suç aleti ile kaçan şüpheli kamera kayıtları ve görgü tanıklarınca kesin ve net olarak teşhis edilmiştir. Şüphelinin 'kasten öldürme' suçundan sorumlu tutulması gerektiği anlaşılmıştır."<br>Tutuklu sanık Tuncay T.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN<br>2020-07-07 11:21:14<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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