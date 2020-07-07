Seyir halindeki motosiklet üzerinde ölümcül şova polisten ceza

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet üzerinde kasksız ayakta seyredip canını hiçe sayarak trafiği tehlikeye sokan genci polis ekipleri tespit ederek, 420 TL cezai işlem uyguladı.

Alanya’da önceki gün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki 07 NNJ 96 plakalı motosikletin üzerinde ayağa kalkan kasksız A.Y. isimli genç, bir süre sonra direksiyonu da bıraktı. O anlar, yoldan geçen diğer bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülendiğini fark eden genç bir süre sonra motosiklete oturarak hızla uzaklaştı.



Sürücüye 420 TL para cezası

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Saray Karakolu ekipleri harekete geçerek sürücü A.Y.’yi gözaltına aldı. A.Y. hakkında ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan adli işlem başlatılırken, 420 TL cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.