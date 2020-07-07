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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaaltı Sahili'nde 'loca' arbedesi

DHA

Konyaaltı Sahili'nde 'loca' arbedesi

<br>Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'ndeki işletmetlerde, kıyı kanuna aykırı olduğu öne sürülen yapıların kaldırılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihtarın 3 günlük süresi doldu. Yapıların kaldırılması için gelen belediye ekipleri ile işletme sahipleri ve çalışanlar arasında arbede yaşandı. Bazı işletme çalışanları locaların üzerine çıkarak, taşınmasına engel olmaya çalıştı.<br>Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, 33 işletmede kıyı kanununa ve mavi bayrak esaslarına aykırı olduğu öne sürülen loca ve yürüyüş yollarındaki yapıların kaldırılması için 3 gün önce işletme sahiplerine ihtarda bulunuldu. Dolan 3 günlük sürenin ardından bu sabah sahile gelen belediye yetkilileri ve polis ekipleri, işletmelerde bulunan locaları kaldırmak için çalışmalara başladı.<br>Bu sırada işletme çalışanları locaların üzerlerine çıkarak, taşınmasına engel olmak istedi. Kaldırılan bir loca da işletme çalışanları tarafından taşınarak kaldırıldığı yere geri getirildi. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği görüşmeler sırasında işletme sahipleri kanuna aykırı bir durum olmadığını söyleyerek, karardan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Bazı işletme sahipleri de pandemi nedeniyle işlerinin kötü olduğunu, bu gibi durumlarda iş yapmalarının önüne geçildiğini belirtti.<br>Gerginliğin büyümesi üzerine locaları kaldırmaya çalışan belediye zabıtaları ile işletme çalışanları arasında itişme ve sözlü tartışmalar yaşandı. Bu sırada Çevik Kuvvet ekipleri de olaya müdahale etmek için hazır bekledi. Sahilde denize giren ve güneşlenen vatandaşlar da tartışmanın büyümesi üzerine bölgeden ayrıldı. Belediye görevlileri ise zabıta aracından, verilen sürenin dolduğunu ve 5 dakika içerisinde locaların kaldırılması gerektiğini aksi taktirde müdahale edilerek kaldırılacağı yönünde uyarıda bulundu. İşletme sahipleri ise anonsa alkışlayarak tepki verdi.<br>Yapılan görüşmeler sonrasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek ile gün içerisinde görüşmek için randevu alan işletme sahipleri locaları kaldırmaya başladı. Bazı localar işletmelerin arkasına kaldırılırken, bazıları da belediye görevlileri tarafından tutanak tutularak kaldırıldı.<br>Büyükşehir Belediyesi ile ortak noktada buluşamadıkları bazı noktalar olduğunu ancak anlaşmaya vardıklarını söyleyen Konyaaltı Plaj ve Kafe İşletmeleri İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Özer, "Belediye ile yaptığımız ikili görüşmeye istinaden localarımızın işletme arkalarında toplanması, işgale konu olacak diğer tüm alet, edevatlarımızın kendi sınırlarımız içerisinde çekilmesi ve buna müdahale edilmemesi üzerine anlaştık. Belediye başkanımızla bir görüşmemiz var. Karşılıklı istişare ile Konyaaltı Sahili'ni nasıl yaşanabilir hale getirebiliriz, nasıl insanlara hizmet edilebiliriz bunu konuşacağız. Hepimiz ciddi istihdam sağlıyoruz. Burada yaklaşık 4 bin kişi çalışıyor. Belediye bazı şeyleri anlayışla karşıladı. Biz de iyi niyet göstergesi olarak 2 locamızı verdik ancak geri getirecekler. Onlar da bizim burada daha iyi hizmet edebilmemiz için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-07-07 12:23:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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