Kadın Futbol Takımından Şahin Kırbıyık’a moral ziyareti Şahin Kırbıyık: ‘ Kadın futbol takımımız marka olacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın Futbol Takımından Şahin Kırbıyık’a moral ziyareti Şahin Kırbıyık: ‘ Kadın futbol takımımız marka olacak"

İHA

Hayırsever işadamı Şahin Kırbıyık, isim sponsoru ve onursal başkanı olduğu, Kırbıyık A.Ş 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımını ağırladı.

Kadın Futbol Takımından Şahin Kırbıyık’a moral ziyareti Şahin Kırbıyık: ‘ Kadın futbol takımımız marka olacak"

Hayırsever işadamı Şahin Kırbıyık, isim sponsoru ve onursal başkanı olduğu, Kırbıyık A.Ş 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımını ağırladı.
Kadınlar Türkiye 2. Ligi’nde 2 maç eksiğine rağmen 3. sırada bulunan Kırbıyık A.Ş 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı, Kırbıyık A.Ş üretim tesislerinde onursal başkan Şahin Kırbıyık’ı ziyaret etti.

"Bu destekler karşılıksızdır"
Ziyarette kulüp başkanı Süleyman Türk, sportif direktör Hüseyin Türk yöneticiler ve kadın futbol takımı oyuncuları yer aldı. Kulüp Başkanı Başkanı Süleyman Türk ziyarette yaptığı açıklamada ‘ Şahin Kırbıyık onursal başkanımız bugüne kadar örnek bir işadamı olarak henüz yolun başında olan kadınlar futbol liginde mücadele eden takımımıza sponsor olarak destek vermiştir. Şahin Kırbıyık’ın bu desteği gelecek yıllarda adının altın harfler ile yazılmasının önünü açacaktır. Gelişmekte olan liglere verilen destekler beklentisiz ve karşılıksız desteklerdir. Bu çerçevede binlerce iş insanı var. Ancak bu bir gönül işi kendisine çok teşekkür ederiz. Kırbıyık markasını kadın futbolunda uluslararası alanda başarıyla temsil edeceğiz.’ dedi.

"Ligdeki yerimiz şampiyonluk kadar önemli"
Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Kırbıyık, A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık,” Kadın Futbol takımımızın ligde bulunduğu yer bana göre şampiyonluk kadar önemlidir. İki maç eksiğine rağmen ligde üçüncü sırada yer almaktadır. Federasyonumuzun vereceği kararı heyecanla bekliyoruz. Elbette amacımız birinci ligde mücadele edebilmektir. Bunun için ne gerekiyorsa, elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Ayrıca federasyonun vereceği karar öncesi moral bulmak için bir araya geldik. Her bir sporcumuzun gelecekte çok daha önemli yerlerde olacağına inancım sonsuzdur. Emek veren herkese teşekkür ederim. Türk kadın futbolunun uluslararası arenada hak ettiği konuma gelmesi için Kırbıyık A.Ş olarak gereken desteği vermeye devam edeceğiz.”diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yörük Müzesi normalleşme sürecinde yeniden ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Yörük Müzesi normalleşme sürecinde yeniden ziyarete ...
Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray’ı konuk edecek Turuncu-yeşilli ekip Galatasaray'a karşı Süper Lig'de ilk galibiyetini almak istiyor
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray’ı konuk ...
Dünyaca ünlü sahilde loca gerginliği İşletme personelleri locaların kaldırılmaması için üstüne çıkarak uzun süre zabıtaya direndi Tartışmalardan rahatsız olan bazı tatilciler eşyalarını toplayıp sahilin başka noktalarına gittiler Yaklaşık 2 saat süren tartışmalar sonucu localar işletme sınırları içine çekildi
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahilde loca gerginliği İşletme ...
Kaş’ta su kuyusuna düşen şahıs öldü
YEREL HABERLER Kaş’ta su kuyusuna düşen şahıs öldü
Kas¸ Belediyesi'nden hastalara yardım eli
YEREL HABERLER Kas¸ Belediyesi'nden hastalara yardım eli
Konyaaltı Sahili'nde 'loca' arbedesi
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili'nde 'loca' arbedesi
SunExpress Londra uçuşlarına başlıyor
YEREL HABERLER SunExpress Londra uçuşlarına başlıyor
Kepez’in ambulans filosu büyüyor
YEREL HABERLER Kepez’in ambulans filosu büyüyor
Seyir halindeki motosiklet üzerinde ölümcül şova polisten ceza
YEREL HABERLER Seyir halindeki motosiklet üzerinde ölümcül şova ...
Amcasının cinayetini üstlendi, görgü tanıkları yalanladı
YEREL HABERLER Amcasının cinayetini üstlendi, görgü tanıkları ...
Antalya'da 64 yaşındaki tacizci tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da 64 yaşındaki tacizci tutuklandı
Muratpaşa'da ilk sergiler, yeni normallerle açıldı
YEREL HABERLER Muratpaşa'da ilk sergiler, yeni normallerle açıldı
Cinsel istismar sanığının hapis cezasına üst mahkemeden onama
YEREL HABERLER Cinsel istismar sanığının hapis cezasına üst ...
Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde 4 AÜ’lü
YEREL HABERLER Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde 4 ...
Konyaaltı Belediyesinden, sokak hayvanları için su ve mama çağrısı
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesinden, sokak hayvanları için su ve ...
Profesör Özkan: Doğumdan sonra rahim nakli talebi çığ gibi arttı
YEREL HABERLER Profesör Özkan: Doğumdan sonra rahim nakli talebi çığ ...
Butik otellerde, organik tatil
YEREL HABERLER Butik otellerde, organik tatil
Antalya'da işlediği taşları dünyaya satıyor
YEREL HABERLER Antalya'da işlediği taşları dünyaya satıyor
Antalya'da mağarada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Antalya'da mağarada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - ...
Antalya'da mağarada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı (2)
YEREL HABERLER Antalya'da mağarada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı ...
30 yıllık savaş uçağı TIR´larla okula getirildi - Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 30 yıllık savaş uçağı TIR´larla okula getirildi - Ek ...
Antalya'da mağarada mahsur kalan 3 kişiden 2'si kurtarıldı
YEREL HABERLER Antalya'da mağarada mahsur kalan 3 kişiden 2'si ...
30 yıllık savaş uçağı TIR´larla okula getirildi
YEREL HABERLER 30 yıllık savaş uçağı TIR´larla okula getirildi
`Antalya´nın Kalbi´ artık atıyor
YEREL HABERLER `Antalya´nın Kalbi´ artık atıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X