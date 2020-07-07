Kaş’ta su kuyusuna düşen şahıs öldü

Antalya’nın Kaş ilçesinde yaklaşık 2,5 metre yükseklikteki su deposundan kuyuya düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Kaş’ın Sütleğen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cafer Hopa (55) evinin önünde yaklaşık 2,5 metre yükseklikteki su deposundan kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk tedavisi yapılan Hopa, ambulans ile Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili olarak Kaş Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilirken, olay yerinde gerekli araştırma yapılması istendi.

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