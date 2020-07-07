Dünyaca ünlü sahilde loca gerginliği İşletme personelleri locaların kaldırılmaması için üstüne çıkarak uzun süre zabıtaya direndi Tartışmalardan rahatsız olan bazı tatilciler eşyalarını toplayıp sahilin başka noktalarına gittiler Yaklaşık 2 saat süren tartışmalar sonucu localar işletme sınırları içine çekildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyaca ünlü sahilde loca gerginliği İşletme personelleri locaların kaldırılmaması için üstüne çıkarak uzun süre zabıtaya direndi Tartışmalardan rahatsız olan bazı tatilciler eşyalarını toplayıp sahilin başka noktalarına gittiler Yaklaşık 2 saat süren tartışmalar sonucu localar işletme sınırları içine çekildi

İHA

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, kıyı kanunu ve mavi bayrak kriterlerine aykırı yerleştirildiği öne sürülen locaların kaldırılması için sahile gelen belediye ekipleriyle işletme sahipleri arasında gerginlik yaşandı. İşletmelerde çalışan personeller, locaların kaldırılmaması için uzun süre direndi. Yapılan görüşmeler sonucu localar işletme sınırı içerisine çekildi.

Dünyaca ünlü sahilde loca gerginliği İşletme personelleri locaların kaldırılmaması için üstüne çıkarak uzun süre zabıtaya direndi Tartışmalardan rahatsız olan bazı tatilciler eşyalarını toplayıp sahilin başka noktalarına gittiler Yaklaşık 2 saat süren tartışmalar sonucu localar işletme sınırları içine çekildi

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde, kıyı kanunu ve mavi bayrak kriterlerine aykırı yerleştirildiği öne sürülen locaların kaldırılması için sahile gelen belediye ekipleriyle işletme sahipleri arasında gerginlik yaşandı. İşletmelerde çalışan personeller, locaların kaldırılmaması için uzun süre direndi. Yapılan görüşmeler sonucu localar işletme sınırı içerisine çekildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 Temmuz Cuma günü Konyaaltı Sahili'ndeki 33 işletmenin kıyı kanununa ve mavi bayrak esaslarına aykırı olduğu öne sürülen loca, sınır elemanı, kamusal alandaki yürüyüş yollarındaki yapıların kaldırılmasına yönelik işletme sahiplerine ihtarda bulunmuştu. Tartışmalara sebep olan karar sonrası işletme sahiplerine düzenlemeyi yerine getirmeleri için 3 gün süre tanınmıştı. Sürenin dolmasının ardından bugün zabıta, özel güvenlik ve çevik kuvvet ekipleriyle birlikte sahile denetim gerçekleştirdi. Bazı işletmelerde locaların kaldırılmadığını gören yetkililer, zabıtalarla locaları kaldırmak istedi ancak işletme sahipleri buna müsaade etmedi. Yapılanın düzenlemeyle alakası olmadığını, siyasi bir olay olduğunu öne süren işletme sahipleri, kanuna aykırı bir yapılaşmaya gitmediklerini iddia ettiler. Uzun süren tartışma ve görüşmeler sonuç vermeyince, ekipler locaları kaldırmak istedi. İşletmelerde çalışan personeller ise locaların üstüne çıkarak buna engel olmaya çalıştı. Denetimde sosyal mesafe kuralının da sık sık ihlal edildiği görüldü. Gerginliğin artması üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin biber gazıyla hazırlık yaptığını gören işletme çalışanları, locaların üzerinde personel tişörtlerini yüzlerine geçirip tedbir almaya çalıştı.

Sahildeki tatilciler, başka noktalara gitti
Uzun süren tartışmalar sonrası bazı localar belediye araçlarına yüklenirken, kalan locaların görüşmeler sonlanıncaya kadar işletme sınırları içerisine alınması istendi. Oluşan gerginlikte sahildeki deniz keyfi yapan vatandaşlar da rahatsız oldu. Bazı kişilerce yapılan uyarıların ardından eşyalarını toplayan tatilcilerin, sahilin başka noktalarına gittikleri görüldü.

“Bizim amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil”
Konyaaltı Plaj ve Kafe İşletmeleri İş İnsanları Derneği Orhan Özer, işgal olarak öne sürülen locaları kendi sınırlarına çektiklerini ve durumu bu şekilde yatıştırdıklarını söyledi. Konunun karara bağlanması için belediye başkanıyla görüşme yapacaklarını ifade eden Özer, “Bizim amacımız burada üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Hepimiz ciddi işletmeleriz, ciddi istihdam sağlıyoruz. Aşağı yukarı sahil bandında 4 bin kişi çalışıyor. Belediye ile ortak buluşamadığımız noktalar var. Onlar da şu anda anlayışla karşıladı. Biz de iyi niyete karşılık olarak iki locamızı verdik. Götürdüler, tekrar geri getirecekler. Onlar da bizim iyi bir şekilde hizmet etmemiz için mücadele ettiklerini söylediler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yörük Müzesi normalleşme sürecinde yeniden ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Yörük Müzesi normalleşme sürecinde yeniden ziyarete ...
Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray’ı konuk edecek Turuncu-yeşilli ekip Galatasaray'a karşı Süper Lig'de ilk galibiyetini almak istiyor
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray’ı konuk ...
Kaş’ta su kuyusuna düşen şahıs öldü
YEREL HABERLER Kaş’ta su kuyusuna düşen şahıs öldü
Kas¸ Belediyesi'nden hastalara yardım eli
YEREL HABERLER Kas¸ Belediyesi'nden hastalara yardım eli
Kadın Futbol Takımından Şahin Kırbıyık’a moral ziyareti Şahin Kırbıyık: ‘ Kadın futbol takımımız marka olacak"
YEREL HABERLER Kadın Futbol Takımından Şahin Kırbıyık’a moral ...
Konyaaltı Sahili'nde 'loca' arbedesi
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili'nde 'loca' arbedesi
SunExpress Londra uçuşlarına başlıyor
YEREL HABERLER SunExpress Londra uçuşlarına başlıyor
Kepez’in ambulans filosu büyüyor
YEREL HABERLER Kepez’in ambulans filosu büyüyor
Seyir halindeki motosiklet üzerinde ölümcül şova polisten ceza
YEREL HABERLER Seyir halindeki motosiklet üzerinde ölümcül şova ...
Amcasının cinayetini üstlendi, görgü tanıkları yalanladı
YEREL HABERLER Amcasının cinayetini üstlendi, görgü tanıkları ...
Antalya'da 64 yaşındaki tacizci tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da 64 yaşındaki tacizci tutuklandı
Muratpaşa'da ilk sergiler, yeni normallerle açıldı
YEREL HABERLER Muratpaşa'da ilk sergiler, yeni normallerle açıldı
Cinsel istismar sanığının hapis cezasına üst mahkemeden onama
YEREL HABERLER Cinsel istismar sanığının hapis cezasına üst ...
Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde 4 AÜ’lü
YEREL HABERLER Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde 4 ...
Konyaaltı Belediyesinden, sokak hayvanları için su ve mama çağrısı
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesinden, sokak hayvanları için su ve ...
Profesör Özkan: Doğumdan sonra rahim nakli talebi çığ gibi arttı
YEREL HABERLER Profesör Özkan: Doğumdan sonra rahim nakli talebi çığ ...
Butik otellerde, organik tatil
YEREL HABERLER Butik otellerde, organik tatil
Antalya'da işlediği taşları dünyaya satıyor
YEREL HABERLER Antalya'da işlediği taşları dünyaya satıyor
Antalya'da mağarada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Antalya'da mağarada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - ...
Antalya'da mağarada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı (2)
YEREL HABERLER Antalya'da mağarada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı ...
30 yıllık savaş uçağı TIR´larla okula getirildi - Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 30 yıllık savaş uçağı TIR´larla okula getirildi - Ek ...
Antalya'da mağarada mahsur kalan 3 kişiden 2'si kurtarıldı
YEREL HABERLER Antalya'da mağarada mahsur kalan 3 kişiden 2'si ...
30 yıllık savaş uçağı TIR´larla okula getirildi
YEREL HABERLER 30 yıllık savaş uçağı TIR´larla okula getirildi
`Antalya´nın Kalbi´ artık atıyor
YEREL HABERLER `Antalya´nın Kalbi´ artık atıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X