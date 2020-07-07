Alanyaspor'da korona virüs testleri negatif çıktı

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Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 31. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Turuncuyeşilli takımdaki futbolcular, teknik ekip ve görevli personel, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde korona virüs testine tabi tutuldu. Kulüp Doktoru İsmail Yetkin tarafından, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün desteğiyle yapılan testlerin tüm sonuçları negatif çıktı.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize Galatasaray maçı öncesi uygulanan Kovid19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır” denildi.

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