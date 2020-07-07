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Binlerce Antalyalı sahilde sinema keyfi yaşadı, 4 ayrı evlilik teklifine sahne oldu 'Sahilde Sinema Var' etkinliği gençlere evlilik yolunu açtı

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen 'Sahilde Sinema Var/Maskeli Sinema' etkinliği, 4 hafta süresince biri çocuklara özel toplam 17 gösterimle binlerce sinemaseverle buluştu. Etkinlik boyunca 4 çift evlik tekliflerini alanda bulunan beyaz perdeye yansıtılan videolarla gerçekleştirerek renkli anlar yaşattı.

Binlerce Antalyalı sahilde sinema keyfi yaşadı, 4 ayrı evlilik teklifine sahne oldu 'Sahilde Sinema Var' etkinliği gençlere evlilik yolunu açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Sahilde Sinema Var/Maskeli Sinema’ etkinliği, 4 hafta süresince biri çocuklara özel toplam 17 gösterimle binlerce sinemaseverle buluştu. Etkinlik boyunca 4 çift evlik tekliflerini alanda bulunan beyaz perdeye yansıtılan videolarla gerçekleştirerek renkli anlar yaşattı.
Pandemi sürecinde aylardır sinemaya hasret kalan vatandaşlar Konyaaltı Sahili Varyant Meydanı’nda düzenlenen açık hava sinemasında sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanmış koltuklarda oturarak yıldızlar altında sinema keyfi yaşadı.

Hijyen kuralları
Hijyen ve sağlık kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara online rezervasyon sistemiyle normal sinema salonlarındaki gibi yer seçme imkanı sağlandı. Yoğunluğu önlemek amacıyla 2 giriş noktası oluşturulan alanda misafirlerin ateş ölçümü yapılarak, maske tedarik edildi. Film öncesi ve sonrasında koltuklar tek tek dezenfekte edildi. Koltuklar arasında 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralı titizlikle uygulandı. Tüm kuralların ve güvenlik önlemlerinin en üst seviyede gerçekleştirildiği etkinlik vatandaşların gönül rahatlığı ile film izlemelerini sağladı.
Etkinlikte ‘Organize İşler Sazan Sarmalı', 'Biz Böyleyiz', 'Bizim İçin Şampiyon', '7. Koğuşta Mucize', 'Hedefim Sensin', 'Aykut Enişte' ve 'Merhaba Güzel Vatanım' gibi Türk Sinemasının birbirinden güzel yapıtları Antalyalılarla buluştu. Yoğun talep nedeniyle yer bulamayan vatandaşlar alan dışında çimlerin üzerinde oturarak filmleri izledi.

Evlilik tekliflerine sahne oldu
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde açık havada unutulmaz bir deneyime sahne olan ‘Sahilde Sinema Var/ Maskeli Sinema’ etkinliği tamamı yeni yapım filmlerin gösterimleriyle seyircilere kimi zaman hüzünlü kimi zaman kahkaha dolu anlar yaşattı. Etkinlik, evlik tekliflerine de sahne oldu. Etkinlik boyunca 4 çift evlik tekliflerini alanda bulunan beyaz perdeye yansıtılan videolarla gerçekleştirerek renkli anlar yaşattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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