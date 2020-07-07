Bu yıl 9 fuarın iptal edildiği Antalya'da pandemi sonrası yüksek hareketlilik beklentisi ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı: "Pandemiden sonra fuarlarımız açıldığı zaman ciddi bir hareketlilik yaşanmasını bekliyoruz" "Kapıda sayaçlarımız var. Bin kişilik fuar alırsak ona göre ayarlamalar yapacağız. Sırası gelen katılımcılar da fuara girecek"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu yıl 9 fuarın iptal edildiği Antalya'da pandemi sonrası yüksek hareketlilik beklentisi ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı: "Pandemiden sonra fuarlarımız açıldığı zaman ciddi bir hareketlilik yaşanmasını bekliyoruz" "Kapıda sayaçlarımız var. Bin kişilik fuar alırsak ona göre ayarlamalar yapacağız. Sırası gelen katılımcılar da fuara girecek"

İHA

Bu yıl 9 fuarın iptal edildiği Antalya'da pandemi sonrası yüksek hareketlilik beklentisi ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı: "Pandemiden sonra fuarlarımız açıldığı zaman ciddi bir hareketlilik yaşanmasını bekliyoruz" "Kapıda sayaçlarımız var. Bin kişilik fuar alırsak ona göre ayarlamalar yapacağız. Sırası gelen katılımcılar da fuara girecek"

Fuarların sağlık kurallarına uygun şekilde sürdürebilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım Anonim Şirketi (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, bu yıl kentte yapılacak 9 fuarın pandemiden dolayı iptal olduğunu söyledi. Bıdı, Antalya'da yapılan fuarların her geçen gün büyüdüğünün altını çizerek, fuarlar açıldığı zaman da ciddi bir hareketlilik beklediklerini kaydetti.
Kentte ulusal ve uluslararası büyük fuarlara ev sahipliği yapan ANFAŞ, pandemi nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, korona virüs pandemisinden dolayı fuarların iptal olduğunu, şuanda da fuar alanlarının faaliyette olmadığını aktardı. Alınacak kararlar doğrultusunda fuar organizasyonları açıldığı zaman önlemlerle faaliyete başlayacaklarını ifade eden Bıdı, "Klima sistemlerimizi de yasanın el verdiği şekliyle değiştirdik, filtreler taktık. Dışarıdan temiz havayı, içerideki kirli havayı da dışarıya atmasını sağlıyor. Maliyeti fazla ama en azından sağlığımız için uygun. Fuara girişe ise dezenfektelerimiz devreye giriyor, kapıda kontroller yapılıyor, hijyen için uygun ilaçlar hazır şekilde ayarlandı. Tüm önlemlerimizi aldık, fuarlarımızın açılmasını bekliyoruz" dedi.

"Şuanda belirsizlik hakim"
ANFAŞ'ın şuanda minumum personelle hizmet verdiğine dikkat çeken Başkan Bıdı, bu yıl yaklaşık 9 fuarın iptal olduğunu ve pandemiden sonra belirsiz bir sürecin içine girdiklerini söyledi. Bıdı, "Almanya Berlin'de fuarların bin kişilik gruplar halinde açılmasına izin verildi. Bizde de bir yönetmelik çıktığı anda fuarlarımızı hemen hazırlayacağız. Ama bunun önceden bizlere bildirilmesi gerekiyor. Örneğin Eylül ayında kahvaltı fuarımız vardı, şuanda belirsiz olduğu için biz onu Ekim'e ertelemeyi düşünüyoruz. Şuanda belirsizlik hakim" diye konuştu.
Fuarlar açıldığı zaman ciddi bir hareketlilik beklediklerini kaydeden Bıdı, "Antalya'da fuarları her geçen gün büyütüyoruz. Katılım şu anda hazır ama izin yok. Biz karar merci değiliz. Karar merci olan yetkililerimiz var, bakanlığımız var. Örneğin Berlin'e bin kişilik kapasiteyle izin verildi. Aynı izin bizde de olsa biz her şekliyle hazırız. Kapıda sayaçlarımız var. Bin kişilik fuar alırsak ona göre ayarlamalar yapacağız. Sırası gelen katılımcılar da fuara girecek. Mesela biz onlara saat vereceğiz, '2 saat içinde çıkmak zorundasınız' diyeceğiz. Bunları ayarlamamız için fuarlarımızın açılması gerekiyor. Dediğim gibi, ANFAŞ'ımızda sağlık kuralları, hijyenik kurallar tam anlamıyla hazır. Korona virüsten önce de klima sistemlerimiz uygundu, virüsten sonra daha da dikkat etmeye başladık" sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üveyik ve elmabaş patka için kampanya; #AmanAvcıVurmaBeni
YEREL HABERLER Üveyik ve elmabaş patka için kampanya; ...
Bisikletliye 'kask' ve 'kırmızı ışık' cezası iptal edildi
YEREL HABERLER Bisikletliye 'kask' ve 'kırmızı ışık' cezası iptal ...
Binlerce Antalyalı sahilde sinema keyfi yaşadı, 4 ayrı evlilik teklifine sahne oldu 'Sahilde Sinema Var' etkinliği gençlere evlilik yolunu açtı
YEREL HABERLER Binlerce Antalyalı sahilde sinema keyfi yaşadı, 4 ...
2 aydır kayıp olan kızını ilanlarla arıyor
YEREL HABERLER 2 aydır kayıp olan kızını ilanlarla arıyor
Alanyaspor'da korona virüs testleri negatif çıktı
YEREL HABERLER Alanyaspor'da korona virüs testleri negatif çıktı
Çamaşır makinesi çalan hırsıza iş yeri çalışanlarından suçüstü Girdiği iş yerinde bir anda gelen çalışanları görünce neye uğradığını şaşırdı Polis gelinceye kadar etkisiz hale getirdikleri şüphelinin başından ayrılmadılar Çaldığı çamaşır makinesini internetten ilan vererek satmış Bir beyaz eşya mağazasına ait deponun önünde ambalajlı çamaşır makinesini çalan şüpheli hırsızlık için girdiği başka bir mağazada yakalandı Şüphelinin çamaşır makinesi ve gözlük çalma anı ile hırsızlık için girdiği depoda yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Çamaşır makinesi çalan hırsıza iş yeri ...
Barış Mahallesi'ne konforlu yaşam
YEREL HABERLER Barış Mahallesi'ne konforlu yaşam
Hemşirelere 'Uzaktan Eğitime Yönelik Eğitici' eğitimi
YEREL HABERLER Hemşirelere 'Uzaktan Eğitime Yönelik Eğitici' eğitimi
Yerli ve milli buğday çeşidi online tarla günü ile tanıtıldı
YEREL HABERLER Yerli ve milli buğday çeşidi online tarla günü ile ...
İşgal tartışmalarında 'bana mısın' demeyen uyku keyfi Herkes tartıştı o uyudu, işletme sahibinin tokatlarıyla uyanabildi Konyaaltı Sahili'nde belediye ekiplerinin işgal denetlemesi sırasında bir müşterinin tartışma anında uyuması dikkat çekti Sandalyede uyuyakalan müşteri, eşyaların kaldırılacağı ikazı sonrası işletme sahibi tarafından yanağına tokat vurularak uyandırılabildi
YEREL HABERLER İşgal tartışmalarında 'bana mısın' demeyen uyku ...
Bisikletli gence kırmızı ışık cezası mahkemeden geri döndü Bisiklette kask zorunluluğu olmaması ve kırmızı ışık ihlali delil yetersizliği, 420 TL'lik cezadan kurtardı
YEREL HABERLER Bisikletli gence kırmızı ışık cezası mahkemeden geri ...
Antalyaspor, Trabzonspor deplasmanına 9 eksikle gidiyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, Trabzonspor deplasmanına 9 eksikle ...
ANTÇEV’den Başkan Uysal’a plaket
YEREL HABERLER ANTÇEV’den Başkan Uysal’a plaket
Yörük Müzesi normalleşme sürecinde yeniden ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Yörük Müzesi normalleşme sürecinde yeniden ziyarete ...
Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray’ı konuk edecek Turuncu-yeşilli ekip Galatasaray'a karşı Süper Lig'de ilk galibiyetini almak istiyor
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray’ı konuk ...
Dünyaca ünlü sahilde loca gerginliği İşletme personelleri locaların kaldırılmaması için üstüne çıkarak uzun süre zabıtaya direndi Tartışmalardan rahatsız olan bazı tatilciler eşyalarını toplayıp sahilin başka noktalarına gittiler Yaklaşık 2 saat süren tartışmalar sonucu localar işletme sınırları içine çekildi
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahilde loca gerginliği İşletme ...
Kaş’ta su kuyusuna düşen şahıs öldü
YEREL HABERLER Kaş’ta su kuyusuna düşen şahıs öldü
Kas¸ Belediyesi'nden hastalara yardım eli
YEREL HABERLER Kas¸ Belediyesi'nden hastalara yardım eli
Kadın Futbol Takımından Şahin Kırbıyık’a moral ziyareti Şahin Kırbıyık: ‘ Kadın futbol takımımız marka olacak"
YEREL HABERLER Kadın Futbol Takımından Şahin Kırbıyık’a moral ...
Konyaaltı Sahili'nde 'loca' arbedesi
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili'nde 'loca' arbedesi
SunExpress Londra uçuşlarına başlıyor
YEREL HABERLER SunExpress Londra uçuşlarına başlıyor
Kepez’in ambulans filosu büyüyor
YEREL HABERLER Kepez’in ambulans filosu büyüyor
Seyir halindeki motosiklet üzerinde ölümcül şova polisten ceza
YEREL HABERLER Seyir halindeki motosiklet üzerinde ölümcül şova ...
Amcasının cinayetini üstlendi, görgü tanıkları yalanladı
YEREL HABERLER Amcasının cinayetini üstlendi, görgü tanıkları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X