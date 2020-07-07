AÜ Hastanesi'nde 2 öğretim üyesi, 2 asistan hekim ve bir çalışanda Covid-19 tespit edildi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Ceyin Cerrahisi Bölümü'nde görev yapan 2 öğretim üyesi, 2 asistan hekim ve bir personelde Covid19 tespit edildiği, genel durumları iyi olan doktorlar ve çalışanın tedavi ve evde izolasyon sürecinin başladığı açıklandı.



Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Covid19 küresel salgının halen devam ettiği, normalleşme sürecine uygun olarak önlemler eşliğinde AÜ Hastanesi'nde de kentin sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmet sunumunun salgının başlangıcından bu yana sürdürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, alınan tüm tedbirlere rağmen sağlık çalışanlarında da oldukça sık görülebilen Covid19 enfeksiyonunun, hastane beyin cerrahisinden 2 öğretim üyesi, 2 asistan hekim ve bir personelde de tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamanın devamında, "Genel durumları iyi olan meslektaşlarımız ve personelimizle ilgili tedavi ve evde izolasyon süreci başlatılmıştır. Hastanemizde tüm birimlerde sağlık hizmeti sunumu gerekli tüm önlemler eşliğinde devam etmektedir." denildi.

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