Galatasaray kafilesi Gazipaşa´ya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesinin bulunduğu uçak, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na indi. <br>Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, yarın saat 21.00´de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray kafilesi, özel uçak ile saat 17.15'te Gazipaşa Alanya Havalimanı'na ulaştı. Futbolcular ve teknik heyet sosyal mesafe kurallarına uyarak, maskeli bir şekilde takım otobüsüne bindi. Koronavirüs önlemleri kapsamında taraftar karşılamaya katılmadı. Takım konaklayacağı otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>-Takımın gelişi<br>-Futbolcuların otobüse binişi ve havalimanından ayrılışıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT<br>2020-07-07 19:22:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.