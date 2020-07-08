Meme kanserine dikkat çekmek için Mersin'den Alanya'ya pedal çevirdiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meme kanserine dikkat çekmek için Mersin'den Alanya'ya pedal çevirdiler

DHA

Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)MEME kanserini yenen Behiye Sağdıç (56) ile Nevres Kutlay Mayruk (51), meme kanserine farkındalık için Mersin'den bisikletle yola çıkarak Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Mersin'de 5 ay önce tanışan ve her ikisi de meme kanseri olan Behiye Sağdıç ve Nevres Kutlay Mayruk, verdikleri mücadele sonunda hastalığı yendi. Ortak tutkuları bisiklet olan iki kadın, meme kanserine farkındalık için Mersin'den bisikletle yola çıkıp Alanya'ya ulaştı. Ekonomi Bakanlığı'ndan emekli olan ve öncesinde işe her zaman bisikletle giden 1 çocuk annesi Nevres Kutlay...

Meme kanserine dikkat çekmek için Mersin'den Alanya'ya pedal çevirdiler

<br>Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)MEME kanserini yenen Behiye Sağdıç (56) ile Nevres Kutlay Mayruk (51), meme kanserine farkındalık için Mersin'den bisikletle yola çıkarak Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.<br>Mersin'de 5 ay önce tanışan ve her ikisi de meme kanseri olan Behiye Sağdıç ve Nevres Kutlay Mayruk, verdikleri mücadele sonunda hastalığı yendi. Ortak tutkuları bisiklet olan iki kadın, meme kanserine farkındalık için Mersin'den bisikletle yola çıkıp Alanya'ya ulaştı. Ekonomi Bakanlığı'ndan emekli olan ve öncesinde işe her zaman bisikletle giden 1 çocuk annesi Nevres Kutlay Mayruk, 2015 yılında kansere yakalandığını, şu an büyük ölçüde iyileşmesine rağmen ilaç tedavisine devam ettiğini söyledi. Bisiklet tutkusunun da çok uzun yıllardır olduğunu aktaran Mayruk, daha önceden de böyle uzun yolculuklar yaptığını, İstanbul'dan Selanik'e Mustafa Kemal Atatürk için pedal çevirdiğini söyledi. Bu kez de özellikle kanser hastalarının kendilerini bırakmamaları ve hayata bir sebep bulup tutunmaları gerektiğini hatırlatmak için yola çıktıklarını söyleyen Mayruk, şöyle dedi:<br>"Korona döneminde 45 ay evde kaldık. Normalleşme süreciyle birlikte arkadaşım Behiye Sağdıç'a, 'Haydi Alanya'ya gidelim' dedim. Arkadaşımın ilk deneyimi. Başarabileceğimizi düşündüm. Etap çok zor. Rampalar ve tüneller çok zor. Bunun yanı sıra bazı yerlerde daha açılmamış yollar olduğu için onlar daha da zor. Fakat yorulduğumuz yerde kamp yaptık, dinlendik. İkimiz de meme kanseriyiz. Ben daha çok kanserli hastalara moral olsun ve onlar da bazı aktivitelerin içine girsinler diye son beş senedir özellikle bisikletle aktiviteler yapıyorum. Arkadaşım da aynı şekilde."<br>Çok güzel bir yolculuk geçirdiklerini söyleyen Mayruk, Alanya'dan sonra Konya, ardından yine Mersin'e doğru bisiklet süreceklerini belirtti.<br>'BİR KEZ ÖLÜME YAKLAŞINCA YAŞAMIN KIYMETİNİ ANLIYORSUN'<br>Özel bir şirketten emekli olan 3 çocuk ve 2 torun sahibi Behiye Sağdıç ise 2011 yılında yakalandığı meme kanserini tamamen atlattığını söyledi. Ressam Deniz Sağdıç'ın da annesi olan Behiye Sağdıç, tam bir bisiklet tutkunu olduğunu, ilk kez böyle bir yolculuğa çıktığını belirtti. Sağdıç, yollarda geçtikleri bölgelerin halkının kendilerini desteklediğini ve bundan çok memnun olduğunu belirterek, herkesin öncelikle eşlerini sorduğunu ve nasıl izin verdiklerini anlamadıklarını gülerek anlattı. Kanser hastalarının kesinlikle hobisi olması gerektiğini aktaran Sağdıç, şunları söyledi:<br>"Cesur ve güçlü olsunlar. Hastaysalar hastalığa takmasınlar. Bir hobileri olsun. Bu bisiklet, yürüyüş olabilir ama illa ki bir hobileri olsun. Eğer hobileri yoksa onlar ölene kadar hastalar. Ben şu an 56 yaşındayım ve Mersin'den buraya kadar geldim. Buradan Amerika'ya kadar da gidebilirim. O ruh var yani. Çünkü insana yaşamak için bir kere şans veriliyor. O şans verildiğinde hiç anlamıyorsun. Ama bir defa öbür tarafa gidip geliyorsun, yaşamın ne kadar kıymetli olduğunu ondan sonra anlıyorsun. Çünkü ben varsam herkes var, ben yoksam kimse yok."<br>'ATATÜRK'E TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN'<br>Yolculuk sırasında kamp kurdukları bölgelerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile alakalı yerleri mutlaka ziyaret ettiklerini söyleyen Sağdıç, "Bu güzel ülkeyi bize bıraktığından dolayı ona teşekkür etmek için ziyaret ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK<br>2020-07-08 08:47:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ukraynalılardan 'Korkmayın, Türkiye'ye gelin' çağrısı
YEREL HABERLER Ukraynalılardan 'Korkmayın, Türkiye'ye gelin' çağrısı
Antalya Havalimanı eski günlerine dönüyor
YEREL HABERLER Antalya Havalimanı eski günlerine dönüyor
Hobi amaçlı görüntüleme yaparken dünyanın en zehirli balığını kaydetti
YEREL HABERLER Hobi amaçlı görüntüleme yaparken dünyanın en zehirli ...
Galatasaray Antalya’da
YEREL HABERLER Galatasaray Antalya’da
Galatasaray kafilesi Gazipaşa´ya geldi
YEREL HABERLER Galatasaray kafilesi Gazipaşa´ya geldi
AÜ Hastanesi'nde 2 öğretim üyesi, 2 asistan hekim ve bir çalışanda Covid-19 tespit edildi
YEREL HABERLER AÜ Hastanesi'nde 2 öğretim üyesi, 2 asistan hekim ve ...
Alanya’nın kurban satış noktasında hazırlıklar başladı
YEREL HABERLER Alanya’nın kurban satış noktasında hazırlıklar ...
(Özel haber) Hasan Çavuşoğlu'ndan Erol Bulut açıklaması Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu: “Hocamız buradayken başka bir kulüple görüşecek karaktere sahip değil”
YEREL HABERLER (Özel haber) Hasan Çavuşoğlu'ndan Erol Bulut ...
4 kişinin define ararken kaybolduğu mağara girişi görüntülendi
YEREL HABERLER 4 kişinin define ararken kaybolduğu mağara girişi ...
Yol kenarında can çekişen kediyi gören 9 yaşındaki Laden, gözyaşlarına boğuldu Küçük kız, barınak görevlisi gelinceye kadar kedinin başından ayrılmadı
YEREL HABERLER Yol kenarında can çekişen kediyi gören 9 yaşındaki ...
Havai fişek kutusu alev aldı, herkes kaçacak yer aradı Davetliler, düğün konvoyuna hazırlanıldığı sırada etrafa saçılan fişeklerden kaçmak için yarıştı
YEREL HABERLER Havai fişek kutusu alev aldı, herkes kaçacak yer ...
Bu yıl 9 fuarın iptal edildiği Antalya'da pandemi sonrası yüksek hareketlilik beklentisi ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı: "Pandemiden sonra fuarlarımız açıldığı zaman ciddi bir hareketlilik yaşanmasını bekliyoruz" "Kapıda sayaçlarımız var. Bin kişilik fuar alırsak ona göre ayarlamalar yapacağız. Sırası gelen katılımcılar da fuara girecek"
YEREL HABERLER Bu yıl 9 fuarın iptal edildiği Antalya'da pandemi ...
Üveyik ve elmabaş patka için kampanya; #AmanAvcıVurmaBeni
YEREL HABERLER Üveyik ve elmabaş patka için kampanya; ...
Bisikletliye 'kask' ve 'kırmızı ışık' cezası iptal edildi
YEREL HABERLER Bisikletliye 'kask' ve 'kırmızı ışık' cezası iptal ...
Binlerce Antalyalı sahilde sinema keyfi yaşadı, 4 ayrı evlilik teklifine sahne oldu 'Sahilde Sinema Var' etkinliği gençlere evlilik yolunu açtı
YEREL HABERLER Binlerce Antalyalı sahilde sinema keyfi yaşadı, 4 ...
2 aydır kayıp olan kızını ilanlarla arıyor
YEREL HABERLER 2 aydır kayıp olan kızını ilanlarla arıyor
Alanyaspor'da korona virüs testleri negatif çıktı
YEREL HABERLER Alanyaspor'da korona virüs testleri negatif çıktı
Çamaşır makinesi çalan hırsıza iş yeri çalışanlarından suçüstü Girdiği iş yerinde bir anda gelen çalışanları görünce neye uğradığını şaşırdı Polis gelinceye kadar etkisiz hale getirdikleri şüphelinin başından ayrılmadılar Çaldığı çamaşır makinesini internetten ilan vererek satmış Bir beyaz eşya mağazasına ait deponun önünde ambalajlı çamaşır makinesini çalan şüpheli hırsızlık için girdiği başka bir mağazada yakalandı Şüphelinin çamaşır makinesi ve gözlük çalma anı ile hırsızlık için girdiği depoda yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Çamaşır makinesi çalan hırsıza iş yeri ...
Barış Mahallesi'ne konforlu yaşam
YEREL HABERLER Barış Mahallesi'ne konforlu yaşam
Hemşirelere 'Uzaktan Eğitime Yönelik Eğitici' eğitimi
YEREL HABERLER Hemşirelere 'Uzaktan Eğitime Yönelik Eğitici' eğitimi
Yerli ve milli buğday çeşidi online tarla günü ile tanıtıldı
YEREL HABERLER Yerli ve milli buğday çeşidi online tarla günü ile ...
İşgal tartışmalarında 'bana mısın' demeyen uyku keyfi Herkes tartıştı o uyudu, işletme sahibinin tokatlarıyla uyanabildi Konyaaltı Sahili'nde belediye ekiplerinin işgal denetlemesi sırasında bir müşterinin tartışma anında uyuması dikkat çekti Sandalyede uyuyakalan müşteri, eşyaların kaldırılacağı ikazı sonrası işletme sahibi tarafından yanağına tokat vurularak uyandırılabildi
YEREL HABERLER İşgal tartışmalarında 'bana mısın' demeyen uyku ...
Bisikletli gence kırmızı ışık cezası mahkemeden geri döndü Bisiklette kask zorunluluğu olmaması ve kırmızı ışık ihlali delil yetersizliği, 420 TL'lik cezadan kurtardı
YEREL HABERLER Bisikletli gence kırmızı ışık cezası mahkemeden geri ...
Antalyaspor, Trabzonspor deplasmanına 9 eksikle gidiyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, Trabzonspor deplasmanına 9 eksikle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X