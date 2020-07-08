Alanya’da kapkaççıya 6 yıl 8 ay hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da kapkaççıya 6 yıl 8 ay hapis

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1'i yabancı 2 kişiden kapkaç yönetimiyle ziynet eşyası ve cep telefonu çaldığı iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Alanya’da kapkaççıya 6 yıl 8 ay hapis

Antalya’nın Alanya ilçesinde 1’i yabancı 2 kişiden kapkaç yönetimiyle ziynet eşyası ve cep telefonu çaldığı iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı.
Güllerpınarı Mahallesi Haşim Neğiş Sokak üzerinde 2015 yılı 11 Ağustos’ta meydana gelen olayda, T. K. isimli kadın yolda yürüdüğü sırada yanına motosikletle yanına yaklaşan şüpheli para istedi. Türkan K. şüpheliye direndi ancak başarılı olmadı. Bunun üzerine motosikletli şüpheli T. K.’nin kolundaki 14 ayar bilekliği alarak hızla uzaklaştı.
Olaydan bir hafta sonra Cikcilli Mahallesi yürüyen İsveç vatandaşı J. K. M. isimli erkek turist (28) yanına bisikletiyle gelen bir şüpheli adres sorma bahanesiyle cep telefonunu alarak kaçtı. Mağdur T. K. ve J. K. M.’nin polis merkezine giderek şikayetçi olması üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası 2 olaya karışan şüphelinin Mehmet Fatih E. (30) olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir köprü altında gizlendiği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Fatih E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası
Hükümlülüğü devam eden Mehmet Fatih E.’nin bir süre sonra tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Tutuksuz yargılanan sanık Mehmet Fatih E., 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık katılmazken avukatı hazır bulundu. Savunmaların ardından mahkeme heyeti sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Duruşmanın ardından polis ekip Mehmet Fatih E.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da aranan şüpheli, 2 polisi bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Antalya'da aranan şüpheli, 2 polisi bıçakla yaraladı
Aranan şüpheli polise bıçakla saldırdı: 2 polis yaralı Saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Aranan şüpheli polise bıçakla saldırdı: 2 polis ...
Çim teknikerliği bölümü Serik’te açıldı
YEREL HABERLER Çim teknikerliği bölümü Serik’te açıldı
Antalya’da geçen yıl doğum yapan anne yaşı 29,5 oldu
YEREL HABERLER Antalya’da geçen yıl doğum yapan anne yaşı 29,5 oldu
Konyaaltı’nda ‘Park Et Seyret’ coşkusu
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda ‘Park Et Seyret’ coşkusu
Kepez’den Duacı’ya yol çalışması
YEREL HABERLER Kepez’den Duacı’ya yol çalışması
Satılmak için getirilen bilgisayarda amcasının fotoğrafını görünce polisi aradı Baltayı taşa vuran bilgisayar hırsızı, karşısında polisi görünce neye uğradığını şaşırdı Hırsızlık şüphelisi adliyeye çıkarken yüzünü gizlemek için maskeyi gözüne taktı
YEREL HABERLER Satılmak için getirilen bilgisayarda amcasının ...
Corendon Airlines, Fortune 500 Türkiye listesinde sırasını yükseltti
YEREL HABERLER Corendon Airlines, Fortune 500 Türkiye listesinde ...
6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı
YEREL HABERLER 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı
Antalya'da kumar oynayan 21 kişiye 98 bin lira idari para cezası
YEREL HABERLER Antalya'da kumar oynayan 21 kişiye 98 bin lira idari ...
ALKÜ’de İnme Ünitesi hizmete açıldı
YEREL HABERLER ALKÜ’de İnme Ünitesi hizmete açıldı
Antalya’da FETÖ'den 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya’da FETÖ'den 4 kişi tutuklandı
Üniversitelere ALTİD ziyareti
YEREL HABERLER Üniversitelere ALTİD ziyareti
'Şaka olsun' diye doğrulttuğu silahla arkadaşını öldüren sanığa 25 yıl hapis
YEREL HABERLER 'Şaka olsun' diye doğrulttuğu silahla arkadaşını ...
Çevirmenlerden 14 dilde `Türkiye´yi yeniden keşfet´ mesajı
YEREL HABERLER Çevirmenlerden 14 dilde `Türkiye´yi yeniden keşfet´ ...
Ukraynalılardan 'Korkmayın, Türkiye'ye gelin' çağrısı
YEREL HABERLER Ukraynalılardan 'Korkmayın, Türkiye'ye gelin' çağrısı
Meme kanserine dikkat çekmek için Mersin'den Alanya'ya pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Meme kanserine dikkat çekmek için Mersin'den ...
Antalya Havalimanı eski günlerine dönüyor
YEREL HABERLER Antalya Havalimanı eski günlerine dönüyor
Hobi amaçlı görüntüleme yaparken dünyanın en zehirli balığını kaydetti
YEREL HABERLER Hobi amaçlı görüntüleme yaparken dünyanın en zehirli ...
Galatasaray Antalya’da
YEREL HABERLER Galatasaray Antalya’da
Galatasaray kafilesi Gazipaşa´ya geldi
YEREL HABERLER Galatasaray kafilesi Gazipaşa´ya geldi
AÜ Hastanesi'nde 2 öğretim üyesi, 2 asistan hekim ve bir çalışanda Covid-19 tespit edildi
YEREL HABERLER AÜ Hastanesi'nde 2 öğretim üyesi, 2 asistan hekim ve ...
Alanya’nın kurban satış noktasında hazırlıklar başladı
YEREL HABERLER Alanya’nın kurban satış noktasında hazırlıklar ...
(Özel haber) Hasan Çavuşoğlu'ndan Erol Bulut açıklaması Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu: “Hocamız buradayken başka bir kulüple görüşecek karaktere sahip değil”
YEREL HABERLER (Özel haber) Hasan Çavuşoğlu'ndan Erol Bulut ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X