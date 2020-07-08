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Kahraman polis yaralanmasına rağmen peşini bırakmadığı saldırganı etkisiz hale getirdi 2 polisin yaralandığı olayın görgü tanığı Sinan Payam: “Polis memuru yaralı olmasına rağmen arkasından koştu ve adamı silahla ayağından vurdu”

İHA

Kahraman polis yaralanmasına rağmen peşini bırakmadığı saldırganı etkisiz hale getirdi 2 polisin yaralandığı olayın görgü tanığı Sinan Payam: “Polis memuru yaralı olmasına rağmen arkasından koştu ve adamı silahla ayağından vurdu”

Antalya'da hakkında arama kararı bulunan ve 2 polisi yaralayan şüphelinin, bacağından yaralı olmasına rağmen peşinden koşan polis tarafından ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerindeki pansiyonun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında polise mukavemetten arama kaydı bulunan Mehmet Fatih A., 4 gün önce pansiyona gelerek yerleşti. Kaydın polise düşmesi üzerine 2 polis memuru, şahsı almak için pansiyona geldi. Bu sırada polise yine mukavemette bulunan Mehmet Fatih A., yanındaki bıçakla polis memurunun birini omzundan, diğer polis memurunu da ayağından bıçaklayarak kaçmaya başlardı. Yaralı polis memuru, kaçan şüpheliyi pansiyon önünde silahla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı polisler yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, saldırgan da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

“Yaralı olmasına rağmen peşinden koştu”
Olayın görgü tanıklarından Sinan Payam, “Dükkandaydık. Polis memurları otele girdiğinde adam da bıçakla polis memurlarına saldırmış. Polis memuru yaralı olmasına rağmen arkasından koştu ve adamı silahla ayağından vurdu. Adam yere yığıldı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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