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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu ile sözleşme imzaladı

İHA

Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu ile 20202021 transfer tescil döneminde geçerli olmak üzere 1 yılı opsiyonlu, 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu ile sözleşme imzaladı

Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu ile 20202021 transfer tescil döneminde geçerli olmak üzere 1 yılı opsiyonlu, 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Efkan Bekiroğlu'nu 2 yıldır takip ettiklerini ve Alanyaspor’da başarılı olacağına inandığını söyledi. Kendisinden beklentilerinin oldukça fazla olduğunu belirten Başkan Çavuşoğlu, "Kazasız, sakatlıksız ve başarılı sezonlar geçirmesini temenni ediyorum. Aramıza hoş geldin. Allah utandırmasın. Hem kulübümüze faydalı olacağını hem de Türk futboluna katkısı olacağını düşünüyorum. Kendisini milli takımda görmek dileğiyle, hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Efkan Bekiroğlu ise, "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı olacağım. Aslında hemen bugün çalışmalara başlamak isterdim ama inşallah kısa bir süre sonra takımla antrenmanlara başlayabileceğim" diye konuştu.
24 yaşındaki orta saha oyuncusu Almanya 3. Lig ekiplerinden 1860 München'de forma giyiyordu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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