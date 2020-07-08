Alanyaspor’un yeni altyapı binası için kurban kesilip dua edildi

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Alanyaspor tesislerinde temeli atılan ve inşaatına başlanan yeni altyapı binası için kurban kesilip dualar edildi.

Tören, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2. Başkan Kamil Köseoğlu, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Çetin, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, Altyapı Derneği Başkanı Turan Görgün, Altyapı Koordinatörü Kamil Ulaş ve altyapı antrenörleri ile inşaat yapımını üstlenen Çetin İnşaat'ın yetkilisi Fatih Kılınç ve Mustafa Sert'in katılımıyla yapıldı. Törende dualar eşliğinde kurban kesildi. Başkan Hasan Çavuşoğlu, binanın yapımına katkılarından dolayı Kılınç ve Sert'e teşekkür etti.

Yeni binada altyapının gereksinimlerini karşılayacak çalışma odaları, soyunma odaları, mutfak, sağlık odası ve yatakhane yer alacak.

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