Türkiye’nin turizm başkenti Antalya misafirlerini bekliyor ATSO Başkanı Davut Çetin: "Turizm sektörü önlemleri aldı, misafirlerini bekliyor"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya’nın dünyanın en güvenli turizm bölgelerinden biri olduğunu söyledi. Çetin, "Turizm sektörümüz havacılıktan yer işletmesine, taşımacılıktan konaklamaya kadar her alanda önlemlerini aldı ve misafirlerini bekliyor” dedi.

Türkiye’nin turizm başkenti Antalya, korona virüs pandemisi sonrasında yeni normale göre yapılan hazırlıklarıyla konuklarını bekliyor. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, tatile gelmek isteyenleri Antalya’da güvenli ve hijyenik bir ortamın beklediğini ifade etti. Tatilcileri Antalya’ya davet eden Başkan Davut Çetin, “Uçakların hijyenleri en üst düzeyde. Havacılıkta adeta ameliyathane hijyeni sağlanıyor. Antalya Havalimanımız bugün dünyanın en hijyenik ve güvenilir havalimanlarından biri. Otellerimiz güvenli turizm sertifikası ile pandemi süreci ile ilgili her türlü önlemi aldı. Turizm sektörümüz havacılıktan yer işletmesine, taşımacılıktan konaklamaya kadar her alanda önlemlerini aldı ve misafirlerini bekliyor” dedi.

Fraport TAV Genel Müdürü Varol, Antalya Havalimanı’nda alınan önlemleri aktardı

Antalya Havalimanı işletmecisi Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol, havalimanında alınan yeni tedbirleri aktardı. Pandemi süreci ile ilgili havalimanında aldıkları tedbirleri aktaran Varol, alınan önlemlerin havalimanında girişten yolcunun uçağa bineceği ana kadar devam ettiğini söyledi. Havalimanına yolcular dışında kimsenin alınmadığını ifade eden Varol, terminal binasına giren her yolcunun da termal kameralar ile kontrol edildiğini söyledi. Antalya Havalimanı olarak hijyen ve güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde tutulduğunu belirten Varol, “Havalimanımız dünyanın en güvenli limanlarından biri. Yolcularımız gönül rahatlığıyla seyahat ederek aldığımız önlemlere güvenebilir” dedi.

Sun Express Hava Yolları Yer İşletme Grup Müdürü Hüseyin Çelik, havayolu olarak aldıkları önlemleri aktardı. Yolcularının sağlığı için checkin uygulamalarından uçağın içine kadar her noktada maksimum önlem aldıklarını dile getiren Çelik, özellikle uçakların içlerinde kullanılan HEPA filtre sayesinde uçuş sırasında ameliyathanelerde sağlanan hijyenik ortamı sağladıklarını söyledi. Yolcularının herhangi bir bulaş riskini minimize ettiklerini ifade eden Çelik, havacılık sektörünün tüm önlemleri aldığını söyledi.

