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“İddiaya girdik, fotoğrafımı çekin” diyerek falezlerden düşen genç kurtarılamadı Genci kurtarmaya çalışan bir vatandaşın polise “Amirim ne olur yaşıyor deyin. Daha çok genç” sözleri yürekleri burktu

İHA

Antalya'da denize atlamak için falezlere çıkan, dengesini kaybedip yaklaşık 20 metrelik yükseklikten suya düşen genç hayatını kaybetti. Gencin atlamadan önce çevredekilere 'Fotoğrafımı çekin iddiaya girdik' dediği ileri sürüldü.

“İddiaya girdik, fotoğrafımı çekin” diyerek falezlerden düşen genç kurtarılamadı Genci kurtarmaya çalışan bir vatandaşın polise “Amirim ne olur yaşıyor deyin. Daha çok genç” sözleri yürekleri burktu

Antalya’da denize atlamak için falezlere çıkan, dengesini kaybedip yaklaşık 20 metrelik yükseklikten suya düşen genç hayatını kaybetti. Gencin atlamadan önce çevredekilere ‘Fotoğrafımı çekin iddiaya girdik’ dediği ileri sürüldü.
Olay, akşam 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’ndeki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1718 yaşlarındaki bir gencin suya düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada bölgede oturan Erhan Uludağ (32) isimli bir vatandaş, suya atlayarak genci kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, genci bota alarak Kaleiçi Yat Limanı’na getirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan genç, kalp masajı ile hayata döndürülmeye çalışılsa da kurtarılamadı.

“Fotoğrafımı çekin demiş”
Görgü tanıklarından Yüksel Kurtoğlu, “Oradan aşağıya atladı. Buradaki iki tane gence benim fotoğrafımı çekin, iddiaya girdim demiş. Büyük bir ses geldi, düşünce gördük. Atletini çıkarmış. Suya düşünce biraz yüzdü, kayalara tutuldu. Ardından mağaraya girdi ama ölmüştü. Karın üstü düştü herhalde” dedi.

"Amirim ne olur yaşıyor deyin"
Bu sırada gencin öldüğünden haberi olmayan Erhan Uludağ, yat limanına getirildi. Genci kurtarırken ayaklarından yaralandığı gözlendi. Uludağ’ın “Amirim ne olur yaşıyor deyin. Allah rızası için. Yeter ki iyi olduğunu söyleyin. Daha çok genç” sözleri yürekleri burktu.
Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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