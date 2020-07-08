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İddia için 40 metreden denize atlayan Rus genç, öldü

DHA

İddia için 40 metreden denize atlayan Rus genç, öldü


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine 40 metrelik falezlerden denize atlayan adı öğrenilemeyen Rus genç hayatını kaybetti. Rus gencin denize atlaması ve su üzerinde hareketsiz kalması, cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere anbean yansıdı. Gencin suda çırpındığını gören ve yardım etmek için denize giren Erhan Uludağ ise polislere "Lütfen yaşıyor deyin" dedi.
Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Sahil bandındaki falezler üzerine gelen Rus genç, arkadaşlarıyla iddiaya girdiğini, daha önce 90 metre yükseklikten denize atladığını ve bulunduğu noktadan da atlayacağını söyleyerek, çevredekilerden kendisini videoya çekmesini istedi. Çevredekiler cep telefonu ile kayıtta olduğu sırada 40 metrelik falezlerden kendisini bırakan genç, denize hızla çarptı. Genç denize düştükten sonra hareketsiz kalınca endişelenen çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 
Yaklaşık 15 dakika boyunca su üzerinde hareketsiz yatan genci gören Erhan Uludağ kıyafetlerini çıkarıp, yardım için denize girdi. Uludağ, genci kayalık bölgeye çıkarıp, kalp masajı yaptı. Bu sırada olay yerine gelen deniz polisi genci bota çıkarttı. Yol boyunca kalp masajının yapılmaya devam ettiği genç, Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Burada sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, Rus gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan, 1820 yaşlarında olduğu değerlendirilen yarı çıplak vaziyetteki gencin vücudunda çizikler olduğu, başında da kanama olduğu görüldü. Bu sırada Sahil Güvenlik ekiplerihce denizden çıkarılan Erhan Uludağ da limana aynı noktaya getirildi. Çıkarıldığı yerde oturan Uludağ, polis ekiplerine "Atladıktan sonra suda çırpındığını gördüm. Kıyafetlerimi çıkarıp denize girdim. Kıyafetlerim önemli değil yeter ki iyi olduğunu söyleyin. Yaşıyor deyin" dedi.
Yapılan incelemenin ardından gencin cansız bedeni kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
ÖLÜM ANI KAMERALARA YANSIDI
Rus gencin falezlerden atlamadan önce, çevresindekilerle yaşadığı diyalog cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir grup gencin yanına gelen Rus, "Beni kameraya çekin. Falezlerden atlayacağım" dedikten sonra atlama yapacağı noktaya gidiyor. Burada tişörtünü çıkartan genç, 40 metre yükseklikten denize atlıyor. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişinin, "Bir arkadaşıyla iddiaya girmiş. Atlayacağını söyledi ve atladı. Vallahi helal olsun. Daha önce 90 metreden atlamış. Biraz dinlendikten sonra bu tarafa yüzecekmiş. Şimdi kayalıklara tutundu" sözleri kayıtlara yansıdı. Gencin denize atlama anını çeken kişi, "Abi hareket etmiyor" dedikten sonra kaydı sonlandırıyor. Görüntülerde Rus gencin atlaması ve su üzerinde hareketsiz kalması görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-07-08 19:31:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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