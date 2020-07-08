İddia için 40 metreden denize atlayan Rus genç, öldü (2)



RUS GENCİN SON SÖZLERİ: HERKES BENDEN BAHSEDECEK

Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde iddia için falezlerden denize atlayarak yaşamını yitiren Rus gencin, son sözlerinin "Burada bir şov yapacağım ve herkes benden bahsedecek" olduğu öğrenildi. Elindeki cep telefonunu falez bandında bekleyenlere verip, "Daha önceleri 90 metreden atlamıştım şimdi de buradan denize atlayacağım. Beni kameraya kaydedin. Burada bir şov yapacağım ve herkes benden bahsedecek" dediği ve ardından 40 metrelik falezlerden atladığı öğrenildi.

'DÜŞER DÜŞMEZ HAREKETSİZ KALDI'

Denize yüz üstü düşen ve 20 dakika deniz üstünde hareketsiz bir şekilde duran Rus gencin atlama anı ve sonrasında denizden çıkarılışı ise kendi cep telefonuyla kaydedildi. O anlara tanıklık eden Gökhan Kütük, "Burada arkadaşlarına telefonu verdi ve şov yapacağını söyleyerek şovunun cep telefonuyla kaydedilmesini istedi. Gençler burada bir şeyleri cep telefonuyla çekerken fark edip geldim, baktım gerçekten atladı. Zaten düşer düşmez hareketsiz kaldı. Polisi aradım gelip çıkardılar. Öldüğüne üzüldüm" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2020-07-08 20:27:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.