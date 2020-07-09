Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: 4-1

Engin ANAKBurcu MUTLU/ALANYA, (DHA)STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy
AYTEMİZ ALANYASPOR: MarafonaJuanfran, Caulker, Tzavellas, N´Sakala, Ceyhun, Salih (Dk.57 Siopis), Efecan (Dk.71 Emircan), Bakasetas, Onur (Dk. 58 Junior Fernandes), Cisse (Dk. 88 Mustafa Pektemek)
GALATASARAY: Okan KocukMariano (Dk.80 Şener Özbayraklı), Donk, Marcao, Linnes, Seri, Ömer Bayram (Dk. 80 Jimmy Durmaz), Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Belhanda, Adem Büyük
GOLLER: Dk. 43 ve Dk. 45+2 Cisse, Dk. 90 Bakasetas, Dk.90+5 Mustafa Pektemek (Aytemiz Alanyaspor), Dk.45+3 Adem Büyük (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Ceyhun (Aytemiz Alanyaspor) Belhanda (Galatasaray)Süper Lig´in 31´inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Galatasaray´ı 4-1 yendi.12´nci dakikada Galatasaray sağ taraftan korner kazandı. Ömer Bayram´ın ortasında Adem Büyük kafayı vurdu, meşin yuvarlak Marafona´dan döndü. Dönen topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.
14´üncü dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran, pasını Bakasetas´a verdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas´ın sert şutunda kaleci Okan Koçuk, topu kornere tokatladı.
20'nci dakikada Ömer Bayram´ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba´nın şutun top az farkla auta gitti.
43´üncü dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Juanfran´ın pasıyla çizgiye inen Efecan içeri çevirdi. Galatasaray savunmasını geçen topla buluşan Cisse, bekletmeden yaptığı vuruşlar ağları havalandırdı.
45+2´nci dakikada ev sahibi ekip farkı 2´ye çıkardı. Seri´nin orta sahada yaptığı hata sonrasında topla buluşan Cisse, hızla rakip ceza sahasına girdi. Tecrübeli golcü, kaleci Okan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.
45+3´üncü dakikada Galatasaray farkı 1´e indirdi. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Belhanda, ceza sahası içindeki Adem Büyük´ü gördü. Adem´in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti:2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor´un 2-1´lik üstünlüğüyle sonlandı.
50'nci dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Belhanda ceza sahasının sol çaprazından sert bir şut çekti. Kaleci Marafona topu kornere tokatladı.
74´üncü dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Belhanda ortasını yaptı. Adem Büyük´ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
90´ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Emircan´ın ara pasında topla buluşan Fernandes, topu sol geriden ceza sahasına koşu yapan Bakasetas´a aktardı. Topu düzelten Bakasetas´ın sert vuruşu fileleri havalandırdı: 3-1
90+5´inci dakikada ev sahibi ekip farkı 3´e çıkardı. Sağ kanattan gelişe atakta Juanfran ortasını yaptı. Mustafa Pektemek´in kafa vuruşunda top ağlara gitti.
Karşılaşmada başka gol olmadı Aytemiz Alanyaspor sahasında Galatasaray´ı 4-1 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAKBurcu MUTLU
2020-07-08 23:27:33
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