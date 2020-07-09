Erol Bulut: “Skor yanıltmasın iyi oynamadığımız bir maçtı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erol Bulut: “Skor yanıltmasın iyi oynamadığımız bir maçtı”

İHA

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Galatasaray'ı 41'lik skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, "Skor yanıltmasın iyi oynamadığımız bir maçtı. Yakaladığımız pozisyonların çoğunu iyi değerlendirdik. Nitekim maçın sonucu da 41 oldu" dedi.

Erol Bulut: “Skor yanıltmasın iyi oynamadığımız bir maçtı”

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Galatasaray’ı 41’lik skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut, “Skor yanıltmasın iyi oynamadığımız bir maçtı. Yakaladığımız pozisyonların çoğunu iyi değerlendirdik. Nitekim maçın sonucu da 41 oldu” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, zor maç ama galibiyetin güzel olduğunu aktardı. 4 gollü galibiyet aldıklarını belirten Bulut, “Skor yanıltmasın iyi oynamadığımız bir maçtı. Rakibe de yeterince pozisyon verdik. Normalde biz bu kadar pozisyon veren takım değiliz. Rakip iyi pas yaptı, dikine oynamaya çalıştı. Biz sadece karşılık vermeye çalıştık. Topun peşinden fazla koştuk ama en önemlisi yakaladığımız pozisyonların çoğunu iyi değerlendirdik. Nitekim maçın sonucu da 41 oldu” dedi.

“Yabancı futbolcu serbest olması gerektiğini düşünüyorum”
Bir gazetecinin Süper Lig'de gelecek yıl uygulanacak olan 14 yabancı futbolcu sınırlamasıyla ilgili sorusuna yanıt veren Bulut, şunları söyledi:
“Her zaman söylediğimin arkasında olacağım. Serbest olması gerektiğini düşünüyorum. Yabancı sayısının alt yapıdan futbolcu çıkartmak ve geliştirmek ile alakalı olmadığını düşünüyorum. Alt yapının sorunu ülkemizin genel sorunu yetiştirme tarzı. Onu biraz daha değiştirirsek, oraya biraz daha emek harcarsak alt yapıdan da futbolcu çıkar. Ama bunun yabancı sayıyla alakası yok.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından
Fatih Terim: “Bu skoru hak etmedik”
YEREL HABERLER Fatih Terim: “Bu skoru hak etmedik”
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: 4-1
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: 4-1
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 4 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 4 - Galatasaray: 1 ...
Serik Belediyespor'da 2. lig coşkusu
YEREL HABERLER Serik Belediyespor'da 2. lig coşkusu
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Galatasaray: 1 ...
Serik´te şampiyonluk coşkusu
YEREL HABERLER Serik´te şampiyonluk coşkusu
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
İddia için 40 metreden denize atlayan Rus genç, öldü (2)
YEREL HABERLER İddia için 40 metreden denize atlayan Rus genç, öldü ...
İddia için 40 metreden denize atlayan Rus genç, öldü
YEREL HABERLER İddia için 40 metreden denize atlayan Rus genç, öldü
“İddiaya girdik, fotoğrafımı çekin” diyerek falezlerden düşen genç kurtarılamadı Genci kurtarmaya çalışan bir vatandaşın polise “Amirim ne olur yaşıyor deyin. Daha çok genç” sözleri yürekleri burktu
YEREL HABERLER “İddiaya girdik, fotoğrafımı çekin” diyerek ...
Türkiye’nin turizm başkenti Antalya misafirlerini bekliyor ATSO Başkanı Davut Çetin: "Turizm sektörü önlemleri aldı, misafirlerini bekliyor"
YEREL HABERLER Türkiye’nin turizm başkenti Antalya misafirlerini ...
Alanyaspor’un yeni altyapı binası için kurban kesilip dua edildi
YEREL HABERLER Alanyaspor’un yeni altyapı binası için kurban kesilip ...
Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu ile sözleşme imzaladı
Kahraman polisin saldırganı etkisiz hale getirmesi kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Kahraman polisin saldırganı etkisiz hale getirmesi ...
Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafe unutuldu
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafe unutuldu
Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'na 4 yıllık imzayı attırdı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'na 4 yıllık imzayı ...
Hayvancılık üreticilerine online uygulama
YEREL HABERLER Hayvancılık üreticilerine online uygulama
Muratpaşa’da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
YEREL HABERLER Muratpaşa’da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
Antalya’ye nem çöktü, ufuk görünmez oldu Yüksek nem bunalttı, vatandaşlar soluğu sahilde aldı
YEREL HABERLER Antalya’ye nem çöktü, ufuk görünmez oldu Yüksek nem ...
Kemer’de ‘Bir turist de sen getir’ kampanyası Başkan Topaloğlu: " Ünlü endurocu İngiliz Graham Jarvis Kemer’e geliyor "
YEREL HABERLER Kemer’de ‘Bir turist de sen getir’ kampanyası Başkan ...
'Yorgun savaşçı' teknik lisede eğitim amacıyla kullanılacak
YEREL HABERLER 'Yorgun savaşçı' teknik lisede eğitim amacıyla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X