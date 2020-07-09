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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından

DHA

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından


Fatih Terim: Bu oyuna bu skoru hak etmedik
Erol Bulut: Skor yanıltmasın, iyi oynamadıkBurcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA, (DHA)Süper Lig´in 31´inci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Galatasaray´ı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Zor bir galibiyet aldıklarını ifade eden Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "4 gollü galibiyet aldık. Ama skor yanıltmasın iyi oynamadığımız bir maçtı. Rakibe de yeterince pozisyon verdik. Normalde biz bu kadar pozisyon veren takım değiliz. Rakip iyi pas yaptı, dikine oynamaya çalıştı. Biz sadece karşılık vermeye çalıştık. Topun peşinden fazla koştuk ama en önemlisi yakaladığımız pozisyonların çoğunu iyi değerlendirdik. Nitekim maçın sonucu da 4-1 oldu" dedi. 
"YABANCI SAYISIYLA ALAKASI YOK"
Gelecek sezon uygulanmaya başlanacak yabancı kuralıyla ilgili de konuşan Bulut, "Her zaman söylediğimin arkasında olacağım. Serbest olması gerektiğini düşünüyorum. Yabancı sayısının alt yapıdan futbolcu çıkartmak ve geliştirmek ile alakalı olmadığını düşünüyorum. Alt yapının sorunu ülkemizin genel sorunu yetiştirme tarzı. Onu biraz daha değiştirirsek, oraya biraz daha emek harcarsak alt yapıdan da futbolcu çıkar ama bunun yabancı sayıyla alakası yok" diye konuştu.
FATİH TERİM: BU OYUNA BU SKORU HAK ETMEDİK
Son zamanların en iyi futbollarından birini oynadıklarına dikkat çeken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bence değerlendirilmesi gereken en zor şeylerden biri. Şöyle ki böyle oynayıp da bu skoru hak etmedik biz. Belki de son zamanların en iyi futbollarından birini sahada sergilediler. Ama pozisyon bulduk atamadık. Taçtan 43´te 1-0 geriye düştük. Bu nasıl olur derken 2-0 geriye düştük. Ne zaman düştük 2-0 geriye?  1-0´dan sonra Adem 1 metreden gol olmayıp o top döndü bize gol oldu. Futbolun dengesi vardı adaleti yok tabii. Sonuç itibarıyla 2-1 ile bitirdik. İkinci yarı neredeyse rakibi 18-20 içinde dışında oynadık. Ama maalesef buluşturamadık. Arkadaşlarımızla topu uzlaştıramadık. Ve de direkler, kaleci attık atamadık. Dakika 89-90 3´üncüyü yedik zaten koptu oyun. Nasıl olsa çok da önemli değil. Arkadaşlarım için söylüyorum bu topun hakkı basit golleri yememek ve bu oyunun arkasından bulunan şansları iyi değerlendirmek gerekirdi. Tebrik ederiz Alanyaspor´u" ifadelerini kullandı.
"YABANCI OYUNCU ALGISI YAPTILAR"
Bugün açıklanan yabancı kuralıyla ilgili gelen soruya ise Terim şu cevabı verdi:
"Şimdi bir defa bunun algısını yaptılar. 3-5 hafta önce zaten 8 oynayacak, 3 Türk olacak diye bir şeyler dolaştı dikkat ederseniz. Nihat Bey de düşüreceğiz dedi zaten ama demek ki futbol federasyonunun eğitim ve gelişim departmanı da aynı fikirdeymiş ki veya bütün yönetim ve kulüpler birliği ne yaptı bilmiyorum. Uyacağız ama bana kalırsa benim şahsi fikrim yasaklarla, kısıtlamalarla hiçbir kurum kalkınamaz. Değil futbol, futbol federasyonu, hiçbir meslek de kalkınamaz. Açıkçası çok kişi de biliyordu zaten. Aylar öncesinden bunun algısını çok güzel yaptılar. Hatta şöyle, `Kardeşim bu yabancılara ödenen paralar nedir´ diye. Halbuki, Türkiye´ye Türk oyuncular 10 milyon, 9 milyon, 11 milyon bonservise alındı. Ama çok güzel algısını yaptılar boşuna harcanıyor diye. Futbolcunun Türkü, yabancısı yoktur. Ama şu vardır bizde, benim kendi kulübümde de burada, biz yaparız yaparız yaparız, çıkarsınız oradan her şeyi değiştirirler. Doğru yanlış, bu felsefemiz bizim her yerde vardır. Her yerde var bu. Gerekçesi nedir, niyedir. Yani derseniz ki Türk futbolcusu böyle daha çok yetişir, önümüzde örneği var. Bugün Avrupa´da en çok oynayan, yılların en çok oynayan oyuncusu bu yıllarda. Hem de oyuncularımız Avrupa´nın en iyi takımlarında oynuyor. Ama dediğim gibi herhalde gelişimi böyle uygun gördüler ama ben ve öğrendiklerim ve tecrübem hayat bana kısıtlamalarla gelişilemeyeceğini söylüyor. Bizim problemimiz yetiştirmede. Lafa gelince herkes altyapı altyapı ama bizim problemimiz yetiştirmede. Oyuncu ayırt edebilir misiniz Türk oyuncu yabancı oyuncu diye. Oyuncu oyuncudur. Yani gerekçesi nedir bilmiyorum. Yine 14 ister 6´sı değiştirir sahada 3 tane. Halbuki öbür sistemde koyulacak tek şey tekrar teşviklerdi. Teşvik koymuştuk Türk oynatana. Genç oynatana genç takımdan daha fazla, teşvik önemli bir şey. İki, müthiş yarış vardı yabancı yerli oyuncular arasında. Üç, burada hiç kimse boşu boşuna para alıp Türk oyuncu ya da yabancı oyuncu kısıtlamasından dolayı yedek oturup boşu boşuna para almak istemedi herkes Avrupa´ya gitmeye başladı. Dört, dünyanın hiçbir tarafında bunlardan dolayı milli takımlar zarar görmez, görmemiştir görmeyecektir. Örnekse son dünya şampiyonlarına bakın. Fransa, Brezilya, Almanya bir ay önce İspanya. Avrupa şampiyonlarına bakın. Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya. Hepsinde serbest yabancı. Bunlar bu konuyu kimler, kim bilmiyorum ama sonuç olarak 3-5 aydır hepimiz biliyoruz zaten ne olacağını. Hatta biz başka taraflardan duyduk açıkçası. Duyulan da yanlış çıkmadı. Hayırlı olsun, saygı duyacağız sonuçta federasyonumuzdur. Ne derse onu yapacağız. İnşallah hiçbirimiz 3-0 hükmen mağlup tuzağına düşmeyiz. Arkadaşlarımızın çoğu 4+2 6+2´de bu işi maalesef unutanlar veya hata yapanlar oldu hükmen yenilenler. Yine ona döneceğiz yavaş yavaş" dedi.
"PANDEMİ ÖNCESİ GALATASARAY´I HİÇ KAYBETMEDEN MAÇLARIN SONUCUNU BULURDU"
Bir gazetecinin pandemi öncesi form tutmuş bir takım varken, pandemi sonrası 5 maçtır puan kaybeden bir takım izlenimi verdiğini belirterek, "Pandemi olmasaydı şampiyon olur muydu?" sorusuna Terim, "O gün hem oynayıp, hem kazanıyorduk. Bugün oynayıp kazanamıyoruz. O günkü kadroyla bugünkü kadro arasında farklar var ama oyunda bir değişiklik yok. Bu sevindirici ama mağlup olmak ise üzücü. Dışarıdan biri gelse baksa maçın sonucu bu deseniz herhalde, `olur mu öyle şey´ der. Bu kadar iyi oyun, bu kadar oyun kontrolü, bu kadar topla buluşma. Sonuç itibarıyla pandemi keşke yaşamasaydık ama pandemi öncesi Galatasaray´ı hiç kaybetmeden maçların sonucunu bulurdu" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Erol Bulut´un açıklamaları
Fatih Terim´in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAKBurcu MUTLU
2020-07-09 00:47:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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