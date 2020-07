Azerbaycan’dan Tütüncü’ye Bakü Türk Şehitleri Caddesi teşekkürü

Azerbaycan Milletvekili Ganire Pashayeva, 1918’de Kafkas İslam Ordularında görev yaparken şehit düşen Antalyalı on askerin aziz hatıralarını yaşatmak için Hüsnü Karakaş Mahallesi’ndeki caddeye Bakü Türk Şehitleri adının verilmesinden dolayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teşekkür etti.

Kepez Belediyesi, Bakü şehitlerinin aziz hatırasını Bakü Türk Şehitleri Caddesi’nde yaşatıyor. Kepez Belediye Meclisi, 2018 Ağustos Ayı Olağan Toplantısında; 1918’de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yardımına koşan Kafkas İslam Ordularında görev yaparken şehit düşen Antalyalı on askerin aziz hatıralarının ilçede yaşatılması için tek yürek olmuştu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında Hüsnü Karakaş Mahallesi’ndeki caddeye ‘Bakü Türk Şehitleri Caddesi’ isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edilmişti. Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde uzunluğu 570 metre, genişliği 20 metre olan çift yönlü caddeye Bakü Türk Şehitleri Caddesi ismi verilmişti. Bakü şehitlerinin hatıralarını ilçesinde yaşatan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye kardeş Azerbaycan’dan teşekkür geldi.



Vatan topraklarımız için hayatlarını feda ettiler

Kahraman şehitlerin adlarının Kepez’de yaşatılıyor olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Azerbaycan Milletvekili Ganire Pashayeva, “Azerbaycan’da kahramanlıkla vatan topraklarımız için hayatını feda eden Antalya’dan olan kahraman şehitlerimizin adının böyle bir caddeye verilmesi, caddenin başına anıtın dikilmesinden dolayı çok teşekkür ederim. Bu caddeden, bu anıtın yanından, parklardan yüzlerce gencimiz geçiyor, çocuklarımız geçiyor. Onlar onu gördükleri zaman, bu bizim için bu kadar önemli ki, bu anıtı dikmişler. Tarihimizin çok önemli noktasıyla ilgili bilgiler onların düşüncesine, şuuruna oturur. Aynı zamanda birliğimiz için o gençler, çocuklar bakın bizim dedelerimiz nerede şehit oldu? Azerbaycan’da… Demek ki, Azerbaycan bizim için Türkiye kadar vatandır, düşüncesi daha da güçlenmiş olur. Kepez Belediye Başkanı değerli kardeşimiz Hakan Tütüncü’ye, çok derin teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. “ dedi. Kepez Belediyesi, daha öncede DokumaPark’ta Bakü Şehitleri Anıtı’nın açılışını gerçekleştirmişti.

20. Yüzyılın başlarında Ermeni Taşnaklar ve Rus Bolşevikler, Azerilere soykırım uygulamış, onların yardımına da Nuri Paşa komutasındaki Kafkas Türk İslam Orduları koşmuştu. Bu mücadele de Antalya’dan on asker şehit düşmüştü.

