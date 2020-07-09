ATSO Başkanı Davut Çetin: " Pandemiden ekonomik anlamda en fazla etkilenen il Antalya " " Antalya turizmi Türkiye turizmi demektir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATSO Başkanı Davut Çetin: " Pandemiden ekonomik anlamda en fazla etkilenen il Antalya " " Antalya turizmi Türkiye turizmi demektir"

İHA

ATSO Başkanı Davut Çetin, "Pandeminin turizm etkisi sadece Antalya'nın meselesi değildir. Antalya turizmi, Türkiye turizmi demektir. Türkiye'nin döviz gelirine en fazla net katkı yapan illerden birisiyiz. Dolayısıyla Antalya turizm sektördeki daralma Türkiye ekonomisini doğrudan ilgilendirmektedir. Antalya turizmi Türkiye turizmi demektir. Türkiye'nin döviz gelirine en fazla net katkı yapan illerden birisiyiz. Dolayısıyla bu aslında bütün Türkiye ekonomisini ilgilendirmektedir" dedi.

ATSO Başkanı Davut Çetin: " Pandemiden ekonomik anlamda en fazla etkilenen il Antalya " " Antalya turizmi Türkiye turizmi demektir"

ATSO Başkanı Davut Çetin, "Pandeminin turizm etkisi sadece Antalya'nın meselesi değildir. Antalya turizmi, Türkiye turizmi demektir. Türkiye'nin döviz gelirine en fazla net katkı yapan illerden birisiyiz. Dolayısıyla Antalya turizm sektördeki daralma Türkiye ekonomisini doğrudan ilgilendirmektedir. Antalya turizmi Türkiye turizmi demektir. Türkiye'nin döviz gelirine en fazla net katkı yapan illerden birisiyiz. Dolayısıyla bu aslında bütün Türkiye ekonomisini ilgilendirmektedir" dedi.
ATSO Başkanı Davut Çetin Finans Derneği'nin video konferans yöntemiyle düzenlediği "Covid19 Sonrası Antalya Turizmi" konulu toplantısına konuk oldu. Davut Çetin, Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, ATSO'nun çalışmaları, Antalya ekonomisi hakkında bilgiler verdi.
Toplantının açılışında bir konuşma yapan Finans Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Batuğhan Karaer, derneğin 1998 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini söyledi. Antalya'nın Türkiye'nin gözbebeği kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Karaer, "Antalya turizmin ve tarımın başkenti. Antalya'yı etkileyen her gelişme dolayısıyla ülke bütününde yakından takip ediliyor" ifadesini kullandı.
Toplantıda değerlendirmelerde bulunan ATSO Başkanı Davut Çetin, toplumun ve akademisyenlerin, finans derneği gibi oluşumlarla örgütlenmesinin önemine dikkat çekerek, "Bir ülkenin gelişmesi, demokrasinin ve ekonominin gelişmesi STK'ların güçlü olmasına bağlıdır. Bu düşünceyle dernek çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

En fazla Antalya etkilendi
Covid19'un Antalya ekonomisine ve turizme etkilerini anlatan Davut Çetin. "Aslında Antalya pandeminin kendisinden en iyi korunan il olmuştu, fakat şimdi pandeminin ekonomik etkisinden en fazla etkilenen il olma durumunda kaldık. Pandeminin etkilerini azaltmak, sorunları çözmek için çaba harcıyoruz. Bu konuda akademik araştırmalar yaptırıyor, raporlar hazırlıyor ve girişimlerde bulunuyoruz. Pandeminin turizm etkisi sadece Antalya'nın meselesi değildir. Antalya turizmi Türkiye turizmi demektir. Türkiye'nin döviz gelirine en fazla net katkı yapan illerden birisiyiz. Dolayısıyla bu aslında bütün Türkiye ekonomisini ilgilendirmektedir" diye konuştu.

Nüfus, istihdam ve işyeri sayısında 5'inci il
Antalya'nın nüfus, istihdam, işyeri sayısında 5'nci il olduğunu, gayrisafi hasılada 6'ncı, kredi, konut satış, otomobil ve motorlu taşıt sayısı bakımından 4'üncü il olduğunu belirten Davut Çetin şöyle konuştu;"İlimizde önemli sektörler bildiğiniz gibi turizm ve tarımdır. En yüksek istihdam ticaret sektöründedir, onu tarım ve turizm izlemektedir. Turizm istihdamda üçüncü, ama gelirde birinci sıradadır. Ticarette ve tarımda gelir payı istihdama göre düşüktür. Burada bir noktaya dikkat edilmelidir. Turizmde, tarımda ve inşaatta bizim bölgemiz dışından mevsimlik istihdam burada yer almamaktadır. Bu Antalya'daki 1 milyon civarında olan istihdamın dağılımıdır. Yaz aylarında turizm, inşaat ve yemeiçme gibi sektörlerde bölgemiz dışından mevsimlik istihdam da önemlidir.
2019'da Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 45 milyon oldu, burada Antalya havalimanı girişi var, Avrupa'dan gelen vatandaşlar ve transferle gelen yabancıların sayısı da yaklaşık 1 milyonu geçmiştir, dolayısıyla geçen yıl 16 milyona yaklaşmıştık. Antalya'nın asıl önemini konaklama sayısı gösterir. Bakanlık belgeli yatak sayısında payımız yüzde 42. Özellikle beş yıldızlı yatağı dikkate alırsak bu yüzde 70'lere gider. Yabancı turist konaklaması payımızda yüzde 63 gibi yüksek bir orandır. Türkiye turizminde en önemli pazarlar olan Rusya ve Almanya aslında bizim pazarımızdır."

Antalya'ya etkisi
Mayıs ayında Üniversiteden akademisyenlerin girdiçıktı modeli simülasyonu yaptığını hatırlatan Çetin, bu simülasyonda dış turizmde iyimser ve kötümser senaryoların dikkate alındığını kaydetti. Dış turizmde üçüncü çeyrekte iyimser senaryoda yüzde 60 düşüş varsayıldığını, kötümser senaryoda yüzde 80 düşüş varsayıldığını söyleyen Çetin " Modele yıllık etki olarak baktığımızda dış turizmde iyimserde yüzde 64, kötümserde yüzde 79 azalma öngörülüyor. İç turizm daha ılımlı olduğu için toplam turizm talebi senaryosu eksi yüzde 52 ve yüzde 67 oluyor. Pandemi, Antalya hasılasını iyimser senaryoda yüzde 16,5, kötümser senaryoda yüzde 23,6 daraltmaktadır. Bütün sektörlerde daralma olmaktadır. Çünkü turizm neredeyse bütün sektörleri etkilemektedir.
Arkadaşlarımız 73 sektörlü tabloyla çalıştılar. En fazla daralan sektör havayolu hizmetleri, sonra turizm, yemeiçme, balıkçılık, ulaştırma, pozitif büyüme beklenen sektörler elektronik, unlu mamüller, ecza, sağlık. Modelde tarımda ve inşaatta iç talep ve üretim artışı öngörüldü, ama turizm etkisi buna rağmen bu sektörlerde de gelir kaybına sebep olmaktadır." dedi.

Kriz tecrübemiz var
ATSO İşadamları olarak, tecrübeli bir oda olduklarını söyleyen Başkan Çetin, sadece teorik modellere bakmadıklarını, hesabın sağlamasını da yaptıklarının altını çizde. Çetin " Antalya'nın kriz tecrübeleri var; 2016 yılında dış turizmde yüzde 43 düşüş yaşadık, diğer sektörlerde bugünkü gibi bir durum yoktu. 2016 yılında Türkiye ekonomisi nominal olarak yüzde 11,5 büyürken, biz Türkiye ortalamasına göre yüzde 9,5 gibi bir kayıp yaşamıştık.
Bu yıl hem kayıp daha fazladır hem de birçok sektör etkilenmiştir. Ekonomide istihdam ve kredi destekleri olmasaydı çok daha vahim bir durum orta çıkardı. Fakat bu durumda dahi bildiğimiz Antalya tarihindeki en sert kriz diyebiliriz." dedi.

Pandemi döneminde işletmelerin yüzde 43'ü kapandı
Sadece simülasyon modeliyle yetinmediklerini, bir de anket te yaptıkları bilgisini veren Davut Çetin, anketin pandemi döneminde işletmelerin yüzde 43'ünün kapandığını gösterdiğini kaydetti. Çetin şöyle devam etti: " Yüzde 23 genelgeyle, yüzde 21 kendi kararıyla kapanmıştır. Yüzde 39 çalışma süresini düşürerek, kısmen çalışarak devam etmiştir. Normal biçimde devam eden yüzde 17'dir. İşletmelerin yüzde 8'i şirketi kapatmış, yüzde 8'i işten çıkarmaya gitmiş, yüzde 12 ücretli izin, yüzde 23 ücretsiz izin yöntemlerine başvurmuştur. Üyelerimizin hangi desteklerden faydalandıkları da önemli bir konudur. Anketimiz gösteriyor ki, en çok fayda sağlayan destek kısa çalışma ödeneği olmuştur. İşletmelerin yüzde 20 kadarı birden fazla destekten yararlanmıştır.Biz sadece sorunları söylemiyoruz, çözüm önerilerimizi de dile getiriyoruz. Bunları TOBB yönetiminde konuşuyoruz, Bakanlara, Valilere anlatıyoruz. Raporumuzda pandemi karşısında önlemler de yer almaktadır. Bu dönemde kriz yönetimine, istihdam desteklerine önem verilmesini istiyoruz. Devlet destekleri artık seçici olarak, hem alt sektör hem de aslında il bazında farklılaşmalıdır. Ankara'da gıda sanayi işletmesi pandemiden olumlu etkilenmiş olabilir, ama burada turizme bağlı gıda üreticisi de zor duruma düşmüştür. Bu konuda destekler bir puanlama sistemiyle verilmelidir.
Pandemi ve pandemi sonrası içinde dijitalleşme, eticaret, lojistik gibi alanlarda daha uzun vadeli stratejiler de mutlaka gündemimizde olmalıdır."

Dünya çapında tanıtım kampanyası
Türkiye'nin Dünya çapında bir tanıtım kampanyası başlatması gerektiğini vurgulayan Davut Çetin, "Türkiye coğrafyasıyla, kültürel değerleriyle, tarihi ve gastronomisi ile dünyanın en önemli çekim merkezlerinden biri. Sahip olduğumuz değerleri bu dönemde küresel çapta kampanyalarla daha iyi tanıtmalıyız" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisi görünce uyuşturucuları atıp kaçmaya çalıştı
YEREL HABERLER Polisi görünce uyuşturucuları atıp kaçmaya çalıştı
Gündoğmuş Güneycik’te su sevinci
YEREL HABERLER Gündoğmuş Güneycik’te su sevinci
Uzm. Dr. Tolunoy, sosyal medyanın ölümcül etkisine dikkat çekti
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Tolunoy, sosyal medyanın ölümcül etkisine ...
Konyaaltı’nda kapılar sanata yeniden açıldı ‘Türkiye Selçuklu Mimari Eserleri’ sergisinin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda kapılar sanata yeniden açıldı ‘Türkiye ...
Alev alan otomobilin sürücüsü canını zor kurtardı
YEREL HABERLER Alev alan otomobilin sürücüsü canını zor kurtardı
Antalya'nın temizlik işçilerinden paylaşım rekorları kıran mini konser Muratpaşa Temizlik İşleri müzik grubu gecenin yıldızı oldu Cadde ve parkların temizliğiyle görevli personel, enstrümanları ile usta gruplara taş çıkarttı
YEREL HABERLER Antalya'nın temizlik işçilerinden paylaşım rekorları ...
FTA Antalyaspor’dan yeni bir rekor Antalyaspor, 7 maçtır deplasmanda yenilmeyerek kulüp tarihinin yeni rekorunu kırdı
YEREL HABERLER FTA Antalyaspor’dan yeni bir rekor Antalyaspor, 7 ...
İddia uğruna falezlerden atlayıp ölen gencin kimliği belli oldu
YEREL HABERLER İddia uğruna falezlerden atlayıp ölen gencin kimliği ...
Yolun karşısından karpuz toplayacağı tarlaya geçmeye çalışan gencin feci ölümü Kamyonun çarptığı kardeşleri gözleri önünde ölen yakınları sinir krizi geçirdi Suriyeli genç trafik kazasında yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Yolun karşısından karpuz toplayacağı tarlaya geçmeye ...
Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti ...
Gencin ‘İnanılmaz bir şey olacak’ deyip falezlerden ölüme atlaması kamerada Annesi Rus uyruklu olan 15 yaşındaki genç, “Şimdi inanılmaz acımasız bir şey olacak. Arkadaşlar beni videoya alacak ve ben oradan atlayacağım” deyip ölüme atladı
YEREL HABERLER Gencin ‘İnanılmaz bir şey olacak’ deyip falezlerden ...
Side'nin ring hattı seferlerine başladı
YEREL HABERLER Side'nin ring hattı seferlerine başladı
Kepez’de açık havada sosyal mesafeli nikah töreni
YEREL HABERLER Kepez’de açık havada sosyal mesafeli nikah töreni
Sahillere atık kutuları yerleştirildi
YEREL HABERLER Sahillere atık kutuları yerleştirildi
Gönüllü olarak sahiplendiği sokak hayvanlarını klimalı, vantilatörlü odalarda besliyor Antalyalı restoran işletmecisi hayvansever kadın, sahiplendiği sokak hayvanları için adeta çiftlik kurdu
YEREL HABERLER Gönüllü olarak sahiplendiği sokak hayvanlarını ...
Azerbaycan’dan Tütüncü’ye Bakü Türk Şehitleri Caddesi teşekkürü
YEREL HABERLER Azerbaycan’dan Tütüncü’ye Bakü Türk Şehitleri ...
23 yıldır organ bekleyen kadın, eniştesinin böbreğiyle sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER 23 yıldır organ bekleyen kadın, eniştesinin ...
ALKÜ'de ilk periferik arter ameliyatı
YEREL HABERLER ALKÜ'de ilk periferik arter ameliyatı
Sıcaktan bunalan maymunların buzlu meyve kokteyli keyfi Antalya Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun: “Hem oyalansınlar hem de sıcağın etkisini az hissetmeleri için böyle bir uygulama yapıyoruz”
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan maymunların buzlu meyve kokteyli ...
Antalya’da sokak düğünlerindeki faaliyet gece 24.00’da sona erecek
YEREL HABERLER Antalya’da sokak düğünlerindeki faaliyet gece ...
Belediye Başkanı İşlek: " 15 aylık zaman diliminde projelerimizin yüzde 94’ünü tamamladık " Korkuteli'nde projeler dualarla açıldı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı İşlek: " 15 aylık zaman diliminde ...
Koronavirüs, otellerin personel maliyetini yüzde 30 artırdı
YEREL HABERLER Koronavirüs, otellerin personel maliyetini yüzde 30 ...
15 Temmuz şehidinin annesi: En çok 'Annem' demesini özledim
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidinin annesi: En çok 'Annem' demesini ...
Ters ev, 'önlemli' açıldı
YEREL HABERLER Ters ev, 'önlemli' açıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X