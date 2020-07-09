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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ruslar, Türkiye'ye gelebilmek için engelleri aşıyor

DHA

Ruslar, Türkiye'ye gelebilmek için engelleri aşıyor


Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve pandemi sürecinden önce Rusya'ya gidip geri dönemeyen bir Rus vatandaşı, 2 gün içerisinde 4 uçak değiştirerek, Alanya'ya geldi. Alanya'da yaşayan bazı yerleşik Ruslar ise ilçeye gelebilen Ruslar olduğunu, daha fazlasının da gelmek için sınırların açılmasını beklediğini anlattı.
Her yıl yaklaşık 7 milyon Rus turisti ağırlayan Antalya ve Alanya bölgesinde, bu yıl koronavirüs nedeniyle turizm sezonu geç başladı. Rusya ile karşılıklı uçuşlar henüz başlamadığı için bölgeye gelemeyen Rus turistler, Antalya'ya gelmek için gün sayıyor. Birçok vatandaş sınırların açılmasını beklerken, Alanya'da evi olan ve dönmek isteyen Ruslar ise ülkeye gelmek için farklı yolları deniyor.
Rusya'dan direkt uçuşların 15 Temmuz'dan sonra açılması beklenirken, Belarus üzerinden uçuşların olduğunu öğrenenler bu yola başvuruyor. Haziran ayında, Belarus'un Minsk kentinden Türkiye'ye gelmek isteyenler için 3 uçak ayarlandı. O bölgede yaşayan Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikameti bulunan Rus vatandaşlarını taşıyacak uçaklar, 19, 26 ve 29 Haziran'da Minsk'ten İstanbul'a havalandı. 10 yıl önce Alanya'dan ev alan ve 4 yıldır yerleşik olarak Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan, ancak bu süreçte Rusya'nın Ural bölgesindeki Perm kentinde bulunan Leonardovna, 26 Haziran'daki uçağa bilet alarak Türkiye'ye yola çıktı. Önce Perm'den Moskova'ya, Moskova'dan Minsk'e, Minsk'ten İstanbul'a gelen Leonardovna, en son İstanbul'dan Alanya Gazipaşa Havalimanı'na gelerek, Alanya'daki evine ulaştı.
'TÜRKİYE'YE GİTMEK İÇİN BİR SÜRÜ YOL DENEDİM'
Yaşadığı bu ilginç macerayı anlatan Leonardovna, "Rusya'dan çıkmak için bir sürü yol denedim. Öncelikle Türk Hava Yolları'yla Rusya uçuşlarını sık sık kontrol ettim. Örneğin cuma günü uçuş vardı ama öncesinde pazartesi günü iptal oldu. Sonra Moskova'daki Türkiye Büyükelçiliği'nden bilgi almaya çalıştım. Onlara birkaç kez ikametimi gönderdim. Aradım çok kez ama hiç kimse benimle konuşmadı. Her şeyi denedim ama sonuç alamadım. Tabi ki dünyada güzel insanlar var. Mahmutlar'da yaşayan bir arkadaşımdan Moskova'dan Minsk'e 3 uçak olacağını öğrendim. 19, 26 ve 29 Haziran tarihlerinde uçak olacağını söyledi. 19 Haziran'daki geçti ve ben 4 uçakla Türkiye'ye gitmeye karar verdim" diye konuştu.
'HİÇ KORKMADIM'
Yolculuğunun yaklaşık iki gün sürdüğünü anlatan Leonardovna, Rusya'da işleri olduğu için gittiğini, Antalya'dan Perm'e kalkan son uçakla oraya ulaştığını ifade etti. Leonardovna, "Uçaklar arası çok zaman vardı, çok bekledim. Ben havalimanından hiç çıkmama kararı aldım. Koronavirüs dolayısıyla çıkmak istemedim. Bu tabi ki bu çok doğru bir karardı. Ben de bagaj da yoktu. O yüzden çok rahat geldim. Hiç korkmadım. Benim şehrimde hava çok soğuktu. Üzerimde kışlık kıyafetlerim vardı. Bu da benim için çok sıkıntı değildi. Minsk'te 35, Gazipaşa'da 38 dereceydi" diye konuştu.
'ALANYA ÇOK GÜVENLİ'
23 yıldır Alanya'da yaşayan ve Türk vatandaşı olan Eğitim Sanat Kültür Rus Derneği (EDURUS) Başkanı Elena Soufianova, Alanya'ya gelebilen Ruslar olduğunu, daha fazlasının da gelmek için sınırların açılmasını beklediğini anlattı. Soufianova, şunları söyledi:
"Belarus'tan özellikle Minsk üzerinden geliyorlar. Bazen insanlar, özellikle Moskova'da oturmayanlar 34 uçak değiştirip Alanya'ya gelmeye çalışıyor. Genel olarak buraya ilk kez gelenler değil, buradan ev alanlar, arkadaşı olanlar geliyor. Onlara artık turist demek yanlış olur, onlar yeni Alanyalılar. Yeni turistler de tabi ki sabırsızlıkla sınırların açılmasını bekliyor. Güvenlik konusunda Alanya bana göre çok başarılı. Vaka sayısı çok düşük, yok gibi bir şey. Sürekli her zaman Alanya Belediyesi, polis, jandarma tarafından gerekli önlemler alınıyor. Ben geçen gün bir deney uyguladım. Bir alışveriş merkezine maskesiz girmeye çalıştım. Küçük bir dükkanda hızlıca su alıp kasaya geçtim. Kasiyer hanımefendi bana en az beş dakika bir not okudu. 'Böyle bir şey yapamazsınız. Yasak, tehlikeli' dedi.  Plajlar, oteller, otobüsler. Otobüse maskesiz hiç kimseyi almazlar. Hiçbir dükkana maskesiz giremezsiniz. Plajları, şezlongları arkadaşlar mutlaka dezenfekte ediyor. Bu arada hava, deniz çok güzel. İnsanlar turistleri bekliyor."
'TÜRKİYE HAZIR'
10 yıl önce geldiği Türkiye'ye aşık olan ve Alanya'ya yerleşen gazeteci Anastasia Petrova Çetinkaya, yaklaşık 7 yıldır Türkiye'nin ve Alanya'nın gönüllü tanıtım elçiliğini yapıyor. Çetinkaya, Rusya'daki birçok vatandaşın da Alanya'ya gelmek için can attığını söyledi. Çetinkaya oradaki arkadaşlarıyla konuştuğunu, sık sık sınırların ne zaman açılabileceğini sorduklarını belirterek, şöyle dedi:
"Türkiye'de sağlıkla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Türkiye, Antalya ve Alanya hazır. Yurt dışında yaşayan turistler ve Ruslar Türkiye'yi seviyor. Koronavirüsten dolayı uçuşlar olmadığı için gelemiyorlar. Tabi ki buraya gelmek isteyenler yol buluyor. Belarus üzerinden ya da başka ülkeler üzerinden gelebilirler. Dediğim gibi Türkiye hazır, her yer açık, buyurun gelin. Alanya´mıza gelin. Geldiklerinde görecekler Türkiye'de sağlıklı turizm var. Görecekler ne kadar güvenli bir ülkede ne kadar güvenli bir Alanya'da yaşıyoruz."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2020-07-09 16:10:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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