Korkuteli'nde 'Evlilik Parkı' hizmete açıldı

Korkuteli Belediyesi tarafından 13 gün gibi bir sürede yapılan, bin 500 kişilik 'Evlilik Parkı' dualarla hizmete açıldı.

Açılışa, Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, MHP Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışev İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Ak Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve vatandaşlar yer aldı.

“Proje bir gecede çizildi"

Projeyi anlatan Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek “Aslında burada böyle bir projemiz yoktu. Aynı kitapçığımızda, 1071 Alpaslan Yüzme Havuzu ve Spor Yerleşkesinin olmadığı gibi, Altuncan Hatun Kadınlar Merkezimizin olmadığı ve şimdi yapacağımız Emekliler Merkezimizin olmadığı gibi. Arada canım sıkıldı projeleri bunlar. Pandemi süreci araya girdi. Çok fazla talep geldi. Ne yapabiliriz, diye düşündük. Mimarımız Çağatay Bey, burasının projesini bir gecede çizdi" dedi.

Çalışmaları 13 günde tamamladıklarını kaydeden Başkan İşlek, emeği geçenlerin ismini anarak, teşekkürlerini sundu.

Kaymakamı Ömer Çimşit’in konuşmasının ve hatıra fotoğrafından ardından açılışa katılan konuklarla birlikte toplu halde yemek yenilerek, program sona erdi.

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